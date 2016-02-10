أزياء آيكونيك لربيع وصيف 2017 تحي موضة السبعينات

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مع التصميمات التي تأسر الأنظار بتشكيلاتها وحياكتها وأطيافها اللونية المتمازجة مع الإيقاعات البوهيمية الكلاسيكية، تبدو تشكيلة “آيكونيك” لربيع وصيف 2017 متأثرة بالخطوط العامة لموضة سمارت بوهو التي راجت في سبعينات القرن الماضي، وتمتاز بقصّاتها الكلاسيكية البسيطة والإنسيابية غير الرسمية.

وتندمج القطع المختلفة بتصاميمها مع بعضها بأسلوب غريب يلفت الأنظار، كي تجعلك تثقين بقدرة المرأة على تغيير الأمزجة والطبائع في الحياة، وبالتالي تغيير العالم من حولها! ومع تشكيلات الأقمشة، ونقوش الجاكارد والقطن، والحبكة المزخرفة، لن تخيب توقعاتك أبداً حيث أوراق بيزلي النباتية، والمتداخلة مع تربيعات كبيرة الحجم، وتنويعات طبعات الزهور، فهي تعتبر جزءاً من تلك التصميمات التي توحي بالثقة.

وتشتمل الألوان الرئيسية لتشكيلة الربيع والصيف في هذا العام على لون الهالة البنفسجي، والأصفر المشرق والعنابي.

كما تشتمل القطع الأساسية على فساتين ’ماكسي ‘طويلة مع طبعات زخرفية عمودية، وبلوزات مفتوحة الكتفين، وقمصان قطنية بطبعات محدّدة.

في مجموعة “ستيتلي نومادز” الفخمة المستوحاة من أسلوب الرحّالة البدو، نرى تصميمات محببة تعبّر عن تنقلات البدو ورحلاتهم، وتجتمع فيما بينها بأسلوب يلفت النظر، وتطغى على هذه المجموعة التفاصيل الناعمة المحدودة وبساطة المظهر.

وتعدّ هذه الموضة خطاً عصرياً يعكس النواحي الشاعرية لهذا النمط من أزياء المرأة العصرية. ويعتبر وجود الطبعات المختلفة عنصراً مثيراً للاهتمام في هذه المجموعة التي تقتبس إلهاماتها من أسفار الناس حول العالم.

أما الألوان الأساسية للمجموعة فهي القرميدي الداكن، ولون الكافيار الأسود، والرملي الداكن المحمّر، في حين تشتمل القطع الرئيسية فيها على أطقم الدانتيل ذات الأربطة والتقطيعات اللونية، والبلوزات ذات الأربطة العلوية، وقمصان ’سويت‘ المزركشة، والبناطيل القصيرة التي تلائم هذه المجموعة.

أما مجموعة “وايفيررز مكس” فتمتاز بالخطوط الواضحة، والقصات البسيطة، وتشكيلات الأطياف اللونية الكبيرة الناعمة التي تضفي على مظهر القطع نمطاً تصميمياً هادئاً.

ويمنح تراصف الخطوط والتكوينات الزهرية طابعاً حديثاً مبتكراً وعصرياً، في حين تسهم تشكيلات الأطياف اللونية الناعمة في إضفاء مظهر منساب أنيق.

ويعد اللون الزهري الداكن ’باراديس بينك‘ ولون خضرة الأشجار الدائمة ’إيفرجرين‘، واللون الأبيض المخضرّ جميعها من الألوان الأساسية لهذه المجموعة، في حين تشتمل القطع الرئيسية فيها على فساتين ’سويت‘ المطرزة، والقمصان الطويلة، وفساتين ’شيرت ‘المطبّعة.

وتشتمل مجموعة “فيرلس رومانس” على فساتين تظهر أنوثة المرأة، في حين تمنح التركيبات المتباينة على أجزاء هذه الفساتين الأنثوية متعددة القطع مزيجاً يعزّز من ذلك المظهر. ويمتزج في هذه المجموعة الجميلة والجريئة تفتّح الأزهار مع الجماليات اللونية العصرية، والتطريزات الفاخرة. وتعتمد الاختيارات اللونية في المجموعة على الزهري الزاهي، والأزرق الشاحب، والأبيض المخضّر والشاحب، في حين تشتمل القطع الرئسية على البلوزات المنقوشة، وفساتين الماكسي المكشكشة ’فريل ‘والتنورات القصيرة ’بنسل‘ المزركشة.

وتشتمل مجموعة “آيكونيك” للرجال على ثلاث مجموعات مختلفة، وهي: “هافانا سبايس”، و”طوكيو كولينج” و”مودرن نوتيكال”.

حيث تعبر مجموعة “هافانا سبايس” عن الألبسة اليومية غير الرسمية المستوحاة من عراقة هافانا القديمة، ونمط الاسترخاء في الحياة الكوبية الهادئة، مع لمحات من البيئة الاستوائية تظهر من خلال الطبعات، والإضافات البسيطة إلى التصاميم؛ حيث ألهمت أوقات العصر الصيفية الطويلة، ولعب الشطرنج في المقاهي على أرصفة الطرقات، طابع الأزياء غير الرسمية في خمسينات القرن الماضي.

وتشكل الأقمشة الناعمة ذات النقوش المتنوعة ملابس متميزة يسهل ارتداؤها في كل وقت، وتمتاز بقطع أساسية تشمل: السترات العملية ’فيلد‘، وقمصان المنتجعات ’ريزوت ‘وقمصان ’بولو‘الرياضية المزينة بتصميمات البيئة الاستوائية، في حين يعتبر اللون الزيتوني والأبيض والتوتي والأزرق العسكري البحري ألوان المجموعة الرئيسية التي تضفي عليها مظهراً معتّقاً قوياً.

ومع مجموعة “مودرن نوتيكال” يتجدّد طابع الموضة المستمر عبر التصاميم الأنيقة التي تضفي شيئاً من الحداثة على طراز الأزياء البحرية، مع لمسة عصرية تجمع بين تناقضات الألوان الأحادية، وبين الألوان الحادة والقوية، وتعطي التصميمات مظهراً رياضياً غير رسمي يتمازج مع الرسومات الصارخة.

وتظهر الخطوط فيها محدّدة ومحصورة على خلفيات بيضاء تزيد من قوة مظهرها الرياضي. وتمتاز السترات والألبسة الخارجية بتفاصيل أكثر تقنية.

وتشمل القطع الرئيسية لهذه المجموعة على السترات قصيرة الأكمام ذات رسوم، والقمصان المخططة، والتي شيرتات المطبّعة، وسترات كرة السلة الرياضية، والقبعات والبناطيل البيضاء، في حين تسيطر على هذه المجموعة ألوان الأزرق البحري والأحمر والأبيض كلون أساسي.