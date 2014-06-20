أفكار منوعة لتزيين مائدة الإفطار في رمضان

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شهر رمضان من الأشهر التي يجتمع فيها شمل الأسرة على مائدة الطعام فطوال العام يذهب أفراد الأسرة إلى أعمالهم وأشغالهم وقليل ما يجتمعون على مائدة واحدة، إلا أن شهر رمضان يأتي ليجتمع الجميع على مائدة إفطار واحدة، ومن ثم يجب أن تكون مائدة الإفطار مزينة ومنسقة، وسوف نقدم لك في السطور التالية أفكار جميلة تساعدك في تزيين مائدة الإفطار في رمضان، والتي تحتاج إلى لمسة خاصّة تعبّر عن ذوقك:

أواني التمر

يعتبر أحد العناصر الأساسية التي لاغني عنها على مائدة الإفطار في شهر رمضان، فهو طعام أساسي وسنة نبوية، كما أن وجود التمر على مائدة الإفطار يجعلنا نعيش جو شهر رمضان، كما يمكن تقديمه بأشكال متنوعة ومختلفة في أطباق التقديم حتى تبدو مائدة الطعام جذابة طوال الثلاثين يوماً في شهر رمضان.

فانوس رمضان

فانوس رمضان أيضاً علامة أساسية ومميزة في هذا الشهر المبارك، ويمكن أن يتم به تزيين مائدة الإفطار من خلال وضعه في منتصف الطاولة او معلقاً فوقها، لإضفاء البهجة على المائدة ويمكن أن يكون مضيئاً حتى يثير الفرحة أكثر.

أطباق حلويات

لاشك أن أطباق الحلو من العناصر الأساسية على مائدة الطعام في شهر رمضان، ويمكن أن يتم تحضير أطباق تقديم الحلويات الشرقية بأشكال جذابة جميلةلكل يوم من أيام رمضان.

الفواكه الرمضانية

الفواكه المجففة الرمضانية كثيرة كالتين والمشمش وقمر الدين، يمكنك أن تضعيها بأواني خشبية أو كريستالية بأشكال مبتكرة على مائدتك في رمضان .

الشاي والقهوة

يعتبر الشاي والقهوة من المشروبات التي تحتاجها الأسرة في رمضان عقب الإفطار، يمكنك أن تضعيها بأباريق بألوان ونقشات رمضانية وكذلك الفناجين والأكواب التي نشرب بها .