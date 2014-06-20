أفكار تساعد في التغلب على شعور الغربة بين الزوجين

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قد نسمع إحدى الزوجات تشكو وتقول أشعر بالغربة عن زوجي وتقول أيضاً “صحيح أننا نعيش مع بعض لكنني أشعر بالغربة معه” وقد يشكو الزوج من هذه الحالة مع زوجته، فماذا يعني هذا الشعور؟ وكيف يتغلب عليه الزوجين؟

وحتى نتعرف على هذه المشكلة وسبل تجنبها لتبقى الحياة الزوجية عامرة بالحب والترابط، ارتأينا استشارة الدكتور راشد السهل البروفسور في علم النفس التربوي والإستشاري في العلاقات الزوجية، وسلوك الأطفال والمراهقة فقال:

“يحدث شعور الغربة في حال شعور أحد الزوجين بأن شريك حياته غامض بالنسبة له ولا يعرف ماذا يريد، وبتوضيح أكبر هو إحساس بالغربة في بيتك وبأن كل كلامك وتصرفاتك محسوبة عليك والعلاقة مع شريك حياتك رسمية وهذا الإحساس بالغربة بين الزوجين سبب لتباعدهم عن بعض”.

وأكد د. السهل على أن الغموض بين الزوجين يسبب القلق، فيشعر أحد الزوجين أحياناً أنه غير قادر على تقبل شريك حياته وأنه غريب وغامض معه، وشعورك هذا يرتبط بأفكارك عن شريكك.

وأشار د. السهل إلى التصرفات التي تزيد الغموض والغربة بين زوجين وهي:

كثرة خروج أحدهما

جفاف في التعامل

التركيز على السلبيات

تجاهل الإيجابيات

عمل عكس رغبة الآخر

وللتخلص من هذا الوضع بين زوجين ينصح د.السهل بالتفكير في الأسلوب الآتي: