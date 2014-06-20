انطلاق فعاليات معرضي أيدكس ونافدكس 2017 في أبوظبي

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افتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (أيدكس 2017) ومعرض الدفاع البحري (نافدكس 2017)، بحضور رئيس جمهورية السودان الرئيس عمر حسن أحمد البشير، وأولياء العهد والشيوخ وضيوف الدولة، ووزراء دفاع وقادة جيوش ورؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة.

وشهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العرض العسكري الحي، الذي جرى أمام المنصة الرئيسة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”.

وسبق العرض الرئيسي عرض للفرقة الموسيقية الرئاسية لجمهورية روسيا الاتحادية، وعروض تراثية تبرز الإرث الحضاري الغني لدولة الإمارات، اشتملت على عروض وفقرات عدة منها العيالة والرزفة، بالإضافة إلى عدد من العروض التراثية.

ومن جانبه قال اللواء الركن طيار فارس خلف خلفان المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي أيدكس ونافدكس 2017: “نحن سعداء بحجم المشاركة الكبيرة التي يشهدها المعرضان مضيفاً أنهما يساهمان في رفع جاهزية قواتنا المسلحة لحماية أمننا ومكتسباتنا الوطنية فضلاً عن توفير فرص عديدة لشركاتنا الوطنية العاملة في الصناعات الدفاعية لإستعراض قدراتها وابتكاراتها الدفاعية وتكوين شراكات فاعلة مع أبرز الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.”

وقال العميد الركن طيار راشد الشامسي، المتحدث الرسمي باسم معرض ومؤتمر الدفاع الدولي، أيدكس 2017: “إن معرض أيدكس2017 يعد من أهم الأحداث الدفاعية العالمية التي تُعنى بتطوير قطاع الصناعات الدفاعية وتلبية الاحتياجات الدفاعية للقوات المسلحة، وشهد نقلات نوعيه في عدد وحجم المشاركات المحلية والدولية منذ انطلاقته الأولى بفضل استقطابه لأهم وأبرز الشركات والخبراء وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، مضيفاً أن المعرض يشهد استعراض منتجات وتقنيات حديثة لعدد من المعدات والتجهيزات الدفاعية بالإضافة لعروض الفرق العسكرية التي تستحوذ على اهتمام العديد من الزوار والوفود المشاركة”.

ومن جانبه قال العقيد الركن البحري فهد الذهلي، المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري (نافدكس 2017): “يتيح معرض نافدكس فرصة متميزة للشركات الدولية والمحلية المتخصصة في الصناعات الدفاعية البحرية لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات المتعلقة بهذا القطاع فضلاً عن تبادل الخبرات والمعارف بين الخبراء وصناع القرار والتعرف على أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية في هذا القطاع الحيوي حيث يصاحب المعرض عروض حية للقطع البحرية على اختلاف أحجامها وقدراتها”.

ويعد أيدكس (معرض ومؤتمر الدفاع الدولي) الذي عقد للمرة الأولى في عام 1993، أكبر معرض متخصص في مجال الدفاع ثلاثي الخدمات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقام الحدث مرة كل سنتين ويتم تنظيم المعرض من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.