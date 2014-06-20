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صرح الرئيس التنفيذي لشركة المشورة للاستشارات والتدريب مازن مدوة عن شراكة استراتيجية بين شركة المشورة وشركة (IDG) البريطانية، وعلّق على ذلك بقوله:”تتطور صناعة التدريب في العالم على نحوِ متسارع، تبعاً لتغير احتياجات التطوير والتنمية وتغير طبيعة العمل في المؤسسات سواءاً كانت خاصة أو حكومية، وهذا ما يجعل للشراكة ما بين شركة المشورة الكويتية وشركة IDG العالمية أهمية خاصة.

فالسوق الكويتي يعتبر من الأسواق التي تتطلع إلى مجالات التدريب المختلفة (التدريب الإداري، التدريب العسكري، التدريب التكنولوجي والتقني ونحن سنزوّد أفضل الحلول التدريبية وأحدثها، بل ستفتح شراكتنا الاستراتيجية مع IDG المجال لنا للتعاون مع أعرق الكليّات والجامعات المتخصصة في بريطانيا، وعلى رأسها أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية، التي تخرّج منها نخبة من القادة العسكريين في العالم والمنطقة العربية”.

وأضاف مدوه:”نحن فخورون بإطلاق حزمة برامج تدريبية جديدة في العام 2017. وفخورون بأن نكون جزءاً من نجاح المؤسسات في الكويت، وعاملاً فاعلاً في تحقيق أهدافها ونشاطاتها المتنوعة للوصول إلى أفضل النتائج:”

ولقد استضافت السفارة البريطانية في الكويت وتحت رعاية وحضور السفير البريطاني ماثيو لودج وبتنظيم مركز الكويتي البريطاني للأعمال، إطلاق شركة IDG Inspirational Development Group، وهي شركة بريطانية عريقة في مجال خدمات التدريب والاستشارات والتطوير لأعمالها في دولة الكويت وذلك بحضور نخبة من كبار رجال وسيدات الأعمال والذين يمثلون طيفاً من أهم المؤسسات الرسمية والتجارية الكويتية.

يذكر أن IDG هي شركة عالمية، يتركز نشاطها في مجال الاستشارات والتطوير التنظيمي وقد انطلقت من المملكة المتحدة، وتقدم نشاطاتها على الصعيد العالمي، في شرق آسيا والهند وجنوب افريفيا والأردن وفي مجموعة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وللمجموعة حضورٌ قوي ومميز في منطقة الشرق الأوسط من خلال مكاتب تمثيل رسمية في سلطنة عمان والأردن والإمارات العربية المتحدة، وهي تتطلع إلى حضورٍ مماثل في الكويت من خلال شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة المشورة العالمية للاستشارات.

تتبنى المجموعة فلسفة عمل عميقة، تنشد من خلالها خلق تغيير مستدام وقابل للقياس في المنظمات من خلال موظفيها وضمن المجتمعات التي تعمل فيها.

وتتمتع أيضاً منذ خمسة عشر عاماً، باتفاقية شراكة فريدة من نوعها مع أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية، من خلال تطبيق مبادىء القيادة العسكرية في تطوير أعمال الشركات ذات الصلة والمنظمات الحكومية والشركات التجارية المتنوعة.

هذا وقد قام السيد ستيفن بينيت مؤسس ورئيس مجلس إدارة وكريغ بريستون العضو المنتدب للشركة، بتقديم عرض مميز حول تاريخ عمل الشركة وما يحدّد تمايزها واختلافها في السوق وبرامجها التدريبية وفلسفتها الخاصة في تنمية وتطوير القيادات في الشركات استنادا إلى مبادئ القيادة والعلوم التطبيقية العسكرية واستيراتيجيات المعارك.

وأكد السيد بينيت على الفرق بين”القيادة”، و”القيادة بدون سلطة” مستنداً على مزيجٍ قوي من خبرته العسكرية والتجارية. وتابع السيد كريغ بريستون تقديم عرض توضيحي حول مجموعة من أهم وأقوى المبادىء العسكرية التي تستخدمها مجموعة IDG لخدمة أهداف عملائها.