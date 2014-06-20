لأول مرة “أنوار روما” تضاء في دور السينما الإماراتية

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تطلق إيمج نيشن أبوظبي، إحدى الشركات الرائدة في مجال الإعلام والترفيه في منطقة الشرق الأوسط، فيلم أنوار روما في دور السينما الإماراتية ولأول مرة يوم الخميس القادم، ويتضمن الفيلم عرض عدة مقابلات مع نخبة من أبرز اللاعبين المحليين والدوليين، إذ يظهر كلاً من أسطورة كرة القدم الألماني لوثار ماتيوس في ولاعب منتخب الإمارات النجم عمر عبد الرحمن خلال أحداث الفيلم الحماسية.

الفيلم مقتبس من قصة حقيقية تتناول نجاح المنتخب الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق معجزة عبر التأهل لبطولة كأس العالم لكرة القدم في إيطاليا 1990، وسيجري عرض الفيلم في دور السينما الإماراتية إبتداءً من 1 ديسمبر.

كما ويصور الفيلم مراحل تأهل المنتخب الإماراتي ووصوله إلى إيطاليا لمقابلة المنتخب الألماني، الذي حمل كأس العالم في تلك الفترة، وضم المنتخب الألماني نخبة من اللاعبيين المميزين ومنهم الأسطورة لوثار ماتيوس، لاعب خط وسط المنتخب الذي تألق في العديد من المبارايات وكان له دوراً فعالاً من خلال قدرته الهائلة على ايجاد الحلول والتمرير بطريقة مدهشة وحاسمة.

وحول فيلم أنوار روما صرح ماتيوس: “نجح المنتخب الإماراتي في الوصول إلى البطولة الأهم في عالم كرة القدم وعليهم الفخر والإعتزاز بتحقيهم هذا الإنجاز التاريخي،إذ أن منتخبهم لم يضم في صفوفه لاعباً محترفاً واحداً.

ولم أكن أسمع سابقاً عن دبي وأبوظبي،وكان عام 1990 معبراً للتعريف بتاريخ دولة الإمارات في المحافل الدولية،وخلال الـ 20 سنة الماضية استطاعت دولة الإمارات بالتميز في كافة المجالات”.

تمكن المنتخب الإماراتي للتأهل لبطولة كأس العالم لكرة القدم في إيطاليا 1990 ويأتي إطلاق الفيلم في وقت خوض المنتخب الحالي منافسات المراحلة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في روسيا في عام 2018، وهي خطوة تقدم دعماً للمنتخب الوطني.

ويضم منتخب الإمارات بين صفوفه اللاعب الموهوب عمر عبد الرحمن الذي تألق خلال مسيرة المنتخب وكان سبباً لدعم فريقه نادي العين لكرة القدم في بطولة الدوري، ويعد عمر أحد أهم أسباب قوة هجوم المنتخب الإماراتي ويتسم بقدرته على اقتناص الأهداف، وإحداث الفارق في أي مرحلة من مراحل المباراة، وفي تصريح له حول “أنوار روما” قال: كنت أتمنى تواجدي بين صفوف الجيل الذهبي الذين سطروا تاريخ كرة القدم الإماراتية”.

وأضاف عمر: “الوصول لبطولة كأس العالم لكرة القدم هو حلم يراود أي لاعب محلي أو دولي في جيلنا الحالي أو من الأجيال السابقة”

يتزامن العرض الأول لفيلم أنوار روما في دور السينما الإماراتية 1 ديسمبر مع إحتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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