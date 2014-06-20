ايمج نيشن أبوظبي تنتج فيلمها الروائي الإماراتي الجديد راشد ورجب

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سهام صالح

أعلنت شركة إيمج نيشن أبوظبي، الشركة الرائدة في مجال الإعلام والترفيه في منطقة الشرق الأوسط، أنها ستبدأ هذا الأسبوع بإنتاج فيلمها الروائي الإماراتي الجديد “راشد و رجب” والذي سيعمل على إخراجه محمد سعيد حارب (فريج).

يحتفي الفيلم الكوميدي بالثقافة الإمارتية التقليدية ويوحد الفيلم الكوميدي أفضل المهارات الإماراتية حيث يعمل المخرج الإماراتي المبدع علي مصطفى (مختارون) مع المخرج الإماراتي ماجد الأنصاري (زنزانة) كمنتجين منفذين.

وفي تصريح له أشار محمد المبارك، رئيس مجلس إدارة «إيمج نيشن أبوظبي»: ” نحن فخورون جداً بالإعلان عن بدء انتاج “راشد ورجب” الذي يتم تصويره في دبي في فترة مزدحمة بالإنتاج لإيمج نيشن. يحتفي هذا العمل بالمهارات الإماراتية وهو مثال حي للمرحلة المتقدمة التي وصلت إليه صناعة الأفلام الإماراتية في السنوات الأخيرة. إنه لمن دواعي سرورنا أن أعمل مع علي وماجد الذين يعدون الآن جزء من عائلة إيمج نيشن، عدا عن تحمسنا للعمل مع محمد لأول مرة وذلك لمدى شهرة عمله (فريج) الواسعة في المنطقة.”

تدور أحداث الفيلم حول حادث غامض ينتج عنه تبادل شخصيات بين “راشد” رجل الأعمال الإماراتي الثري المدمن على العمل و”رجب” سائق توصيل طلبات مصري محدود الدخل. ويرى راشد ورجب حياتهما من منظور مختلف من بعد الحادث ويحاولان بشدة العودة إلى أجسادهم وشخصياتهم الحقيقية.

وسيشكل هذا العمل المميز أول تجربة إخراج لمحمد سعيد حارب منتج مسلسل الرسوم المتحركة الشهير (فريج) والذي تم عرضه على تلفزيون دبي.

وفي تصريح له قال مخرج العمل محمد سعيد حارب: “أنا سعيد للغاية لأن أتعاون في إخراج أول فيلم لي مع شركة إنتاج مرموقة مثل إيمج نيشن والتي تعرف بدعمها المستمر للموهوبين والمبدعين من صانعي الأفلام. إنني متشوق جداً للعمل على قصة فريدة من نوعها في (راشد ورجب) وأعتبر هذا العمل بمثابة تحدي لكن عندي كامل الثقة بدعم علي وماجد لي.”

وقامت شركة إيمج نيشن أبوظبي مؤخراً بمضاعفة مشاريعها الإمارتية وذلك من خلال الإعلان عن إنتاج ثلاثة أفلام ويعمل المخرج ماجد الأنصاري(زنزانة) كمنتج للأعمال الثلاثة. ومن الجدير بالذكر أن ماجد الأنصاري ابتدأ مسيرته الفنية مع إيمج نيشن كمتدرب، لكن سرعان ما تقدم مستواه حتى استطاع من إخراج أول فيلم خاص به العام الماضي والذي حاز من خلاله على جائزة فارايتي كأفضل صانع أفلام عربي عن فيلمه الروائي الطويل الأول زنزانة.

وعمل على كتابة السيناريو محمد يوسف من دبي، ومن ثم قام كل من ويلسون ومات ألين من (فور كريسماسيس) هوليوود

بتطوير السيناريو إلى جانب ممثلي الكوميديا فهد البتيري (من ألف إلى باء) وشادي ألفونس (ساتردي نايت لايف القاهرة).

وكان قد ابتدأ التصوير في 12 نوفمبر بمساعدة رامي ياسين (مختارون) و (زنزانة) لماجد الأنصاري وعلي مصطفى في الإنتاج.

ويشهد العمل السينمائي مشاركة عدد من الممثلين مثل شادي ألفونس ، ومروان عبدالله، إلى جانب مذيعة تلفزيون دبي شيما وفادي إبراهيم (قصة حب).

من المقرر أن يتم إطلاق “راشد ورجب” في 2017 وتنشر قريبًا معلومات عن الفيلم.

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