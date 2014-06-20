ملك الأردن يمنح إيمان بطلة ” Arabs Got TALENT” وسام التفوق الذهبي

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كرم ملك الأردن عبد الله الثاني الطفلة الأردنية إيمان بيشة نجمة Arabs Got Talent في موسمه الأخير، حيث منحها وسام التفوق من الدرجة الذهبية، تقديراً لموهبتها الفنية الكبيرة و بالنظر إلى صغر سنها، واغتنمت النجمة الصغيرة الفرصة حيث نشرت صوراً خلال تكريم الملك لها، أرفقته بتعليق تضمن عبارات الشكر والامتنان للملك وزوجته الملكة رانيا.

جاءت مشاركة الفنانة الأردنية الصغيرة إيمان بيشة نجمة Arabs Got Talent في موسمه الأخير، قوية ولافتة خلال الاحتفال بعيد الاستقلال الأردني الـ71، حيث حضر فيه ملك الأردن عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا، وتمكنت الفنانة الطفلة من تقديم عرض أوبرالي رائع أدهشت به الحضور، وعقب أدائها الراقي كرمها الملك عبد الله الثاني تقديراً لموهبتها الفذة، حيث قلدها وسام التفوق من الدرجة الذهبية، وقامت الطفلة إيمان بنشر مجموعة من الصور خلال تكريم الملك لها، وأرفقتها بتعليق حمل الكثير من الشكر والامتنان: “..شكرا لجلالة الملك وجلالة الملكة وكل عام والأردن بخير..”.

بالفعل أظهرت هذه الطفلة موهبة كبيرة أبهرت فيها كل من يستمع إليها، وجاءت مشاركتها في برنامج Arabs Got TALENT تمثل مفاجأة رائعة، وبالعودة إلى مشاركتها في هذا البرنامج الفني، يتذكر الجمهور العربي نيلها للباز الذهبي خلال الحلقة الأولى من التجارب، حيث منحه لها الفنان المصري أحمد حلمي وعن قناعة كبيرة، وبالنظر إلى أدائها الجيد تمكنت من الحصول على أعلى نسبة من أصوات الجمهور العربي المتابع للبرنامج، والذي شاركت فيه العديد من المواهب العربية المتميزة، وللعلم فإن العروض الأوبرالية التي تقدمها إيمان تنبأ بمستقبل فني كبير، يرشحها أن تصبح نجمة عالمية من دون منازع، إذا واصلت في صقل موهبتها وتم متابعتها من أجل أن تقدم أعمالاً فنية راقية.