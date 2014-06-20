الإمارات تتبنى علاج إيمان أسمن فتاة بالعالم

شارك

المصرية صاحبة النصف طن إيمان عبدالعاطي ، التي اشتهرت إعلامياً بـ”أسمن فتاة في العالم”، على موعد مع رحلة جديدة للتخسيس ولكن ستكون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

فقد أكد الدكتور شاجير غفار، المدير التنفيذي لمجموعة VPS للرعاية الصحية في دبي والإمارات الشمالية أن إيمان ستصل إلى أبوظبي خلال أيام، مشيراً إلى أن فريقاً طبياً توجه إلى مستشفى سيفي بالهند، حيث بدأت إيمان رحلة علاجها الاولى ، لتقييم حالتها والتحضير لنقلها إلى مستشفى برجيل في العاصمة الإماراتية.

وقال الدكتور غفار، في حديث خاص “إن الفريق الطبي، بقيادة سينيت ماير، يقوم حالياً باتخاذ الإجراءات الخاصة بنقل إيمان إلى أبوظبي”، مشيراً إلى أن السلطات الإماراتية قامت بإصدار تأشيرة دخول غير محددة بوقت لإيمان وأختها شيماء التي ترافقها.

وتقدم الدكتور غفار بالشكر للسلطات في الإمارات والهند للدعم الكبير الذي قدموه للمصرية إيمان حتى هذه اللحظة. وأضاف: “نحن نخطط لتوفير برنامج تأهيلي متكامل لإيمان، حتى الوصول إلى مرحلة السيطرة الكاملة على جميع أعضائها الحيوية لضمان أنها ستستطيع المضي في حياتها بشكل طبيعي”.

يذكر أن إيمان ظلت حبيسة الفراش طوال 25 عاماً في بيتها بالإسكندرية بسبب وزنها الذي حرمها من الحركة إلى أن أصيبت بجلطة في المخ قبل عامين، أفقدتها النطق ومنعتها من الحركة نهائياً.

ولقد استجاب الطبيب الهندي موفازالا لاكداوالا، المتخصص في علاج السمنة، لحملة إعلامية بدأتها شيماء شقيقة إيمان، وأبدى استعداده لعلاج إيمان على نفقة المستشفى الذي يعمل به في مدينة مومباي.

ونقلت إيمان في فبراير الماض من القاهرة إلى الهند ، بعدما قامت قوات الدفاع المدني المصرية بكسر جدار غرفتها واستخدام رافعة لنقلها. وصمم لها حرفيون مصريون سريراً خاصا لنقلها على طائرة شحن مجهزة طبياً تابعة لمصر للطيران.

إلا أن أختها شيماء اتهمت مؤخراً الطبيب الهندي والمستشفى بالخداع، مؤكدة أن أختها لم تفقد الوزن الذي ادعى طبيبها المعالج بأنها فقدته، متهمة الطبيب والمستشفى باستغلال إيمان إعلامياً لكسب المزيد من الدعاية.

وذكرت شبكة Zee News الهندية، ، أن مستشفى سيفي استدعت الشرطة بسبب شقيقة إيمان، وذلك لقيام شيماء بمنح شقيقتها إيمان كوب ماء، وهو الأمر الممنوع طبياً لخطورة ذلك على صحتها، مخالفة بذلك أوامر الأطباء الذين أكدوا أن هذا الأمر كان من الممكن أن يتسبب في قتل إيمان.

وكانت شيماء قالت، في حديث سابق، إنها سعيدة بنقل إيمان إلى الإمارات “لأنها فقدت الثقة تماماً في الرعاية الصحية المقدمة لأختها في الهند”.

ومازالت ايمان بانتظار المزيد من المفاجآت التي ربما ستحملها لها الأيام القادمة.