إيمان خسرت 120 كيلو ولقب أسمن امرأة بالعالم

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استطاعت الفتاة المصرية إيمان أن تفقد لقبها كأسمن امرأة بالعالم بعدما تمكنت من خسارة 120 كيلو جرام من وزنها.

وقد سافرت إيمان إلى الهند منذ ثلاثة أسابيع بعدما تطوع طبيب هندي بعلاجها. وخلال هذه الأسابيع القليلة اتبعت إيمان نظاماً غذائياً خسرت على إثره نحو 120 كيلوجرام، وقد كان القائمون على علاجها يستهدفون خسارتها 50 كيلو جرام فقط ولكن جسمها استجاب للنظام الغذائي بصورة أذهلت الطبيب المعالج نفسه.

وبسبب هذه الخسارة في وزن الجسم تمكنت إيمان من الجلوس لأول مرة منذ 25 عاماً. ولم يكن ذلك المكسب الوحيد فقط بل خسرت إيمان لقب ” أسمن امرأة في العالم” أيضاً.

فقد اكتسبت هذا اللقب من قبل عندما وصل وزن جسمها إلى 500 كيلو جرام متفوقة بذلك على أعلى وزن سجل عالمياً وهو 420 كيلوجرام.

كانت إيمان قد سافرت في طائرة خاصة بنقل البضائع نظراً لعدم قدرتها على الحركة، كما تم نقلها من المطار بالهند إلى المستشفى بواسطة الأوناش وسيارة نقل كبيرة وهي نفس الطريقة التي تم نقلها بها من شقتها بمدينة الاسكندرية إلى مطار برج العرب قبل السفر مباشرة.

تقارير الأطباء تفيد بتحسن حالة إيمان ومن ثم قرروا رجوعها إلى مصر لتتبع نظام غذائي تم إعداده خصيصاً لها إضافة إلى استمرار متابعتها والتدخل الفوري إذا تطلب الأمر ذلك.