وجبة الإفطار إما أن تزيد وزنك او تنقصه

شارك

دبي – ريم حنبظاظة

وجبة الإفطار سلاح ذو حدين فهي إما أن تكون مفيدة لك وتحافظ على صحتك ورشاقتك وإما أن تتحول الى وجبة مضرة جدا بصحتك فما يحدد تأثرها هو اختيار الأصناف التي تتناولها في هذه الوجبة الأساسية فهي أهم وجبة في اليوم، ومنها يبدأ الجسم بعملية التمثيل الغذائي وتوفير الطاقة لبقية اليوم، فإن لم تحسن اختيار وجبة الافطار، ستتحول الوجبة من ذات أهمية إلى وجبة غير صحية مليئة بالسعرات الحرارية. وهنا جمعنا لكم أكثر الطرق التي لا تجعل وجبة الإفطار معيقة لجهود فقدان الوزن.

إذا كان فطورك يعتمد على العصير الصحي أو الديتوكس، ولكن لا يزال يفتقر إلى البروتين، فقد يؤدي ذلك إلى تبطئ عملية التمثيل الغذائي الخاصة بك، لذلك تأكد من إضافة بعض البروتين وخلق توازن في العناصر الغذائية.

– إذا كنت تعتمد في الفطور على قطعة من الخبز والقليل من الجبن، تأكد بأن تناول الكربوهيدرات صباحا على الإفطار هو النظام الأمثل، لأنها تعطيك الارتياح النفسي والطاقة، لكنها وحدها لا تعطيك الشبع، لذلك ننصحك بأن تتناول معها الحبوب الكاملة والبروتين مثل البيض والأفوكادو والسبانخ أو الخبز المحمص مع زبدة اللوز وشرائح التفاح الأخضر فجميعها مناسبة للفطور

– هناك أيضا من يعتمد على وجبات الإفطار المجمدة في السوق اليوم، ولكن هل تعلم أن العديد منها يحتوي على مواد كيميائية ومستويات عالية من الصوديوم؟ كما يمكن أن تحمل الكثير من السكريات الاصطناعية، فقبل تناولك أي شيء من السوق عليك التحقق من المكونات على الجزء الخلفي، حيث يجب أن يكون الصوديوم 20٪ أو أقل من القيمة اليومية.

لذلك بدلا من شرائك الوجبات المجمدة مسبقة الصنع، يمكنك إعداد وجبات إفطار سهلة في الليلة السابقة، مثال على ذلك الشوفان والبيض المسلوق أو العصائر المتوازنة المصنوعة منزليا.

– إذا كنت من محبي تناول البيض على الفطور، انتبه من استخدام الزبدة أو الزيوت الأخرى واستبدلها بملعقة من زيت الزيتون.

– لتناول العصائر قوانين، فكوب من عصير البرتقال أو عصير التفاح يمكنه أن يخرب أهدافك في عملية إنزال الوزن، لذلك عند اختيارك للعصير يجب أن تحضره بنفسك وتكون مكوناته من حبة فاكهة واحدة وكوب واحد من الماء.

وينصحك خبراء التغذية عادة بتخطي العصير وتناول قطعة من الفاكهة بكاملها، عندها ستحصل على عدد أقل من السعرات الحرارية، وكمية أقل من السكر والمزيد من الألياف.

إذا كنت تفكر في استخدام عصارة المنزل الخاصة بك، اختر قطعة واحدة من الفاكهة وأضف إليها الخضار الغنية بالمياه مثل الخيار والكرفس، والسبانخ، واللفت.

إذن من خلال بعض التعديلات البسيطة لعادات وجبة الإفطار في الصباح، يمكنك تسريع عملية الأيض وملأ جسمك بالطاقة اللازمة والغذاء الذي يساعد في عملية الحرق من ثم تخسر وزنك

شارك

Comments

comments