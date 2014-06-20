متفوقة على كل النجمات العربيات…..هيفاء وهبي من أجمل 10 نجمات في العالم فوق سن الأربعين

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تم اختيار النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ضمن قائمة أكثر 10نساء جميلات، سنهن فوق عقد الأربعين عاماً في العالم، متفوقة بذلك على جميع النجمات العربيات خاصة على من هم في جيلها، بل تعد الفنانة العربية الوحيدة التي تمكنت من حجز ترتيب لها في هذه القائمة التي أعدها موقع Wonderslist” الإلكتروني.

تمكنت المطربة والممثلة هيفاء وهبي من التألق مرة أخرى كأجمل فنانة، حيث وقع عليها الاختيار من طرف موقع Wonderslist لتكون ضمن قائمة أجمل 10 نساء في العالم تجازون عمر الأربعين، وبذلك تعد النجمة العربية الوحيدة التي استطاعت أن تحجز لنفسها مرتبة ضمن هذه القائمة، علماً أنه سبق لها وأن اختيرت في قائمة أجمل النساء التي أصدرتها مجلة “بيبول الأمريكية”.

الجدير بالإشارة فإن هيفاء وهبي احتلت المرتبة العاشرة، بينما سبقتها في اقتناص المرتبة التاسعة الفنانة الأمريكية والنجمة العالمية مادونا، التي تشارف على بلوغ عقدها السادس، والمرتبة الثامنة عادت إلى جنيفر لوبيز، وفي المراتب المتبقية رتبت كل من آشواريا راي وبينيلوبي كروز ومادهوري ديكست وأنجلينا جولي، ثم جننيفر أنيستون ومونيكا بيلوتشي، في حين المرتبة الأولى ذهبت للنجمة “تشارليز ثيرون”.

وتعد هيفاء من أشهر الفنانات العربيات التي احترفت بعد شهرتها في الغناء مجال التمثيل، لكن في المرة الأولى ظهرت كضيفة شرف في فيلم حمل عنوان “بحر النجوم” سنة 2008 وفي سنة 2009، وقع عليها الاختيار لتقمص دور البطولة في فيلم “دكان شحاتة”، وقدمت بعد ذلك فيلم بعنوان “حلاوة روح” ومسلسل “مريم”، لقبت ب “عطر الليل” و”قمر روتانا” و”فراشة الوادي” و”مارلين منرو الشرق”، تنحدر من أب لبناني وأم مصرية.

وذهب ذات الموقع الذي انتقى هيفاء اللبنانية لتكون من أجمل النساء في العالم، إلى اختيار الإعلامية منى أبو حمزة ضمن قائمة الشخصيات النسائية الأكثر تأثيراً في العالم العربي.