خطوات ضرورية لتسريع حرق الدهون في الجسم

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قد يتوقف الجسم عن الحرق وقد يقل معدل عملية حرق الدهون في الجسم أو ما يسمى “ضعف عملية الأيض” مما يؤدي الى زيادة الوزن أو ثبات الوزن في المرحلة الأخيرة من الحمية “أي عندما يفقد الشخص أكثر من 10 % من وزنه فكيف يمكن علاج هذه المشكلة؟ التقينا اخصائية التغذية أ. هيفاء فهد لتعرفنا الخطوات اللازم اتباعها لتسريع عملية الحرق في الجسم أو ما يسمى تسريع عملية الأيض.

تقول أخصائية التغذية العلاجية أ. هيفاء فهد “هناك عدة أسباب لضعف عملية حرق الدهون في الجسم منها أسباب وراثية وهذا السبب يصعب التدخل به طبياً، وهناك أسباب مرضية مثل مرض السكري، الأنيميا، نقص فيتامين “دال” أو خمول الغدة الدرقية، والأسباب المرضية يمكن علاجها باتباع كورس العلاج والمتابعة مع الطبيب المختص، أما السبب الأخير وهو اتباع عادات غذائية خاطئة وهذا الأمر يعتبر من أسهل الأسباب علاجاً.

* خطوات علاج ضعف عملية الأيض:

1- عمل التحاليل اللازمة للتأكد من سلامة الغدة الدرقية، مستوى الحديد في الدم، معدل فيتامين “دال” في الجسم.

2- تناول الوجبات الرئيسية في أوقات محددة لفترة معينة.

3- ممارسة نشاط رياضي كالمشي السريع أو ركوب الدراجة لمدة 30-45 دقيقة يومياً.

4- الإكثار من شرب من الماء يومياً ويفضل تقسيمها وتناولها قبل الوجبات بنصف ساعة.

5- الحرص على شرب الزنجبيل الطازج والقرفة يومياً إذ أنها تعد من أفضل الأعشاب في زيادة معدل عملية الأيض والقضاء على انتفاخات البطن.

6- تنظيم وقت النوم وعدم السهر.

7- اتباع حمية غذائية صحيحة تحت إشراف إخصائي تغذية وتجنب الحميات الغذائية القاسية والخاطئة.