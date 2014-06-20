الشمس تخلصك من الأرق وتمنحك السعادة

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أكد علماء من السويد والولايات المتحدة أنهم توصلوا لطرق تساعد الناس على التخلص من الأرق، الذي أصبح أكثر المشاكل النفسية انتشاراً في الوقت الحالي.

وقال العلماء في مقالة نشرتها مجلة “Current Biology” العالمية “أصبحت الضغوط اليومية الناجمة عن الحياة (الصاخبة) التي نعيشها حالياً تشكل عبئاً حقيقياً على الصحة النفسية للإنسان، الكثيرون يحاولون أن يخلدوا للنوم ليلاً في الوقت المناسب، لكن الأرق يمنعهم، كان من الضروري أن نتوصل لطريقة تخلصنا من هذا الأرق”.

وقام العلماء بعدة تجارب شارك فيها 14 متطوعاً ممن يعانون من الأرق وصعوبة النوم ليلاً، وانقسم المتطوعون إلى قسمين، المجموعة الأولى ذهبت في عطلة نهاية الأسبوع إلى مناطق هادئة ومشمسة بعيداً عن ضوضاء الحياة، أما المجموعة الثانية مارست حياتها اليومية ضمن ظروف العمل في الشركات والمكاتب حيث بقوا معظم الوقت بعيدين عن ضوء الشمس.

وبعد انتهاء التجارب لاحظ العلماء أن الأشخاص الذين عادوا من الإجازة التي قضوها في الطبيعة وتعرضوا لضوء الشمس أصبحوا أكثر هدوءاً وتخلصوا من الأرق.

وأوضح العلماء أن أفضل الطرق للتخلص من الأرق هي الاسترخاء والتعرض لأشعة الشمس يومياً، فالتعرض لأشعة الشمس يؤثر على إفراز هرمون الميلاتونين الذي تفرزه الغدة الصنوبرية، هذا الهرمون يؤثر كثيراً على الحالة النفسية للإنسان، ويزيد من السعادة ويساعد على الاسترخاء.