لا زال ورق الحائط موضة في تصميمات ديكور المنزل

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لا زالت موضة تزيين جدار واحد من الغرفة بورق الحائط أحدث خطوط تصميمات الديكورات الداخلية، فهي أرخص وأسهل وسيلة لتجديد حجرات بيتك، ويترك الباب مفتوحاً على كل أنواع التصميمات الرائعة التى تمنح شكل جديد لحوائط منزلك. وقد أبدع مصممو ورق الحائط في تصميماتهم التي تبعث على الغرابة والجمال>

وسنقدم لك عزيزتي المرأة كيفية اختيار ورق الحائط المناسب لمنزلك

– أولاً: ابتعدي عن الأنواع التي تجدين فيها تناقضاً بين ألوان الأرضية وورق الحائط، أو ألوان الزخارف والرسومات المنقوشة عليه حيث يؤدي ذلك إلى إحساسك بضيق مساحة الغرفة.

– ثانياً: راعي استخدام نفس النوع من ورق الحائط في الغرف المتصلة، مثل غرفة المعيشة والصالون.

– ثالثاً: استخدمي أنواع ورق الحائط القابلة للغسيل والتنظيف في مناطق مثل غرف الأطفال والممرات أو الحمامات.

– رابعاً: اعلمي أن ورق الحائط المنقوش بالخطوط والرسوم المتسعة والكبيرة يجعل الغرف تبدو أصغر مما هي عليه، بينما تجعل النقوش والخطوط الصغيرة الغرفة أكبر حجماً.

– خامساً: تجنبي استخدام ورق الحائط في ديكور الحمام رغم جماليته لأن الرطوبة يمكن أن تتلفه بسرعة، وإذا كان لابد وترغبين في وضعه عليك التأكد بأنه ملصق بطريقة جيدة وتتوفر التهوية الكافية في الحمام.

تجنبي عيوب ورق الحائط

من عيوب استخدام ورق الحائط أنه قد يتشقق أو تظهر فيه الفقاعات الهوائية إذا لم تقومي بلصقه جيداً، كما قد يتأثر بالرطوبة أو الشمس لذلك ينبغي اختيار النوع المناسب والمقاوم للماء قبل وضعه, وقد تتلف أطراف ورق الحائط السفلية إذا لم تنتبهي أثناء شطف الأرضية ومن الأفضل أن تقومي بالمسح حتى لا تتأثر الأطراف بالمنظفات أو الماء.