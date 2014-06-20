جوجل تحتفل اليوم ب13 امرأة …. فمن هن؟

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عادة ما يتغير مؤشر البحث الشهير جوجل ليحتفل بمناسبة معينة كان لها أثراً تاريخياً، وها هو يحتفل باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف اليوم 8 مارس وذلك عن طريق إبراز أهم 13 شخصية نسائية ساهمت في تعزيز دور المرأة على مستوى العالم، فمن هن هؤلاء السيدات اللاتي يكرمهن مؤشر البحث الشهير؟

1- لطفية النادي

هي طيارة مصرية من مواليد 1907، وتعد أول امرأة عربية وإفريقية تحصل على إجازة الطيران. كما أنها ثاني امرأة تحصل على هذه الإجازة على مستوى العالمي.

عندما حصلت على إجازة الطيران كان ترتيبها رقم 34 بمصر أي أنه لم يحصل على إجازة الطيران قبلها إلا 33 رجل فقط بالقطر المصري.