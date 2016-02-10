انتصار الصباح : هدفنا نشر اللطف والإيجابية في أنحاء كويتنا الغالية

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العميد الحشاش : 35695 حادثاً في النصف الأول من العام الحالي ، ووفاة 305 في التسعة اشهر الاولى

تحت رعاية وحضور الشيخة انتصار سالم العلي الصباح أطلقت مبادرة النوير للإيجابية مسيرتها الصفراء للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع وزارة الداخلية و وزارة التربية وجهات عديدة أخرى وذلك في صباح يوم السبت الموافق 12 نوفمبر 2016 حيث بدأت المسيرة من شارع التعاون ( شاطئ أنجفة ) إلى شارع الخليج العربي (المارينا مول) بمشاركة 100 سيارة صفراء بالإضافة إلى سرب من الدراجات.

مسؤولية اجتماعية

قالت الشيخة انتصار سالم العلي الصباح رئيسة مبادرة النويرورئيسة دار لولوه للنشر “تمثل المسيرة الصفراء لنا هذا العام شكلًا جديدًا من أشكال المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع عن طريق الترويج لنشر رسائل اللطف بين أفراد المجتمع الواحد والبيئة المحيطة بهم لكي يصبح اللطف جزءًا لا يتجزأ منا؛ وذلك بعد النجاح الكبير الذي أثمرت عنه المسيرتان السابقتان في القيادة بلطف علي الطرقات

. ومنذ ذلك الوقت أصبحت المسيرة الصفراء حدثا سنويًّا يكبر عامًا بعد عام لأن اللطف في الطرقات لا يقتصر على قائدي السيارات فحسب بل يشمل المارة والمشاة، ونشر التوعية عن الأشياء البسيطة التي نستطيع فعلها في الطريق لنكون لطفاء أكثر مثل إفساح الطريق للغير والابتسام في وجوه الآخرين واتباع قوانين المرور والسلامة من خلال استخدام الإشارات الضؤئية وترك مسافة بين السيارات لنتفادى الغضب بالطرقات. فحوادث المرور والمخالفات وزحمة الطرقات هي من المشاكل التي يواجهها الناس في الكويت يوميًا وإحدى الطرق لمعالجة بعض هذه المشاكل هي أن نكون أكثر لطفًا وتحمّلا لبعضنا البعض خلال القيادة وهذا أمر غير صعب إذا تعاملنا بلطف مع الآخرين

كلاكيت ثالث مرة

أضافت الصباح “انطلقت اليوم المسيرة الثالثة بقيادة سيارة النوير الصفراء. وتعد هذه المسيرة الأولى من نوعها في الخليج العربي تزامنًا مع يوم اللطف العالمي الموافق يوم 13 نوفمبر من كل عام والذي تم الإعلان عنه لأول مرة في العام 1998 من قِبل حركة اللطف العالمية

احترام القوانين والالتزام

من جانبه قال العميد عادل احمد الحشاش. مدير عام الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية ان هذه المبادرة هدفها نشر التوعية وإرساء مبادئ السلوك الراقي والمتحضر على الطريق.. حتى تصبح رحلة كل منا على الطريق رحلة امن وامان وان جميع أجهزة الدولة مهتمة بإيجاد حلول جذرية لظاهرة العنف بين الشباب .. سواء في اطار الاسرة او المدارس او في المجمعات التجارية والأسواق .

واشار الحشاش الى ان وزارة الداخلية تسعى الى تحقيق عدة اهداف اهمها – تعميق الشعور بالولاء والانتماء الوطني والحفاظ على الامن و- احترام القوانين وغيرها من الاهداف السامية لذلك اهتمت المؤسسة الأمنية للعام الثالث على التوالي بالمشاركة في المسيرة الصفراء .

ونوه الحشاش الى اهتمام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح بالمشروع التوعوي الدائم للإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني الذى تفضل برعايته وتدشينه والتقى بأبنائه وبناته موجهاً وناصحاً ومرشداً .. كما حظى هذا المشروع بمتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد لهذا المشروع التوعوي .

ارقام واحصائيات

تشير الاحصائيات الى ان عدد الحوادث المرورية خلال النصف الأول من العام الحالي 35695 حادثاً ، اما عدد الوفيات فقد بلغ خلال التسعة اشهر الاولى 305 حالة وهو ما يكشف عن انخفاض بنسبة حوالي 3 % مقارنة بأعداد الوفيات في التسعة اشهر الأولى من العام الماضي والتي بلغت 314 حالة .. ويرجع ذلك الانخفاض الى الدور الذي تقوم به المؤسسة الأمنية في مجال التوعية ممثلة بالإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني والإدارة العامة للمرور وتفاعل المواطنين والمقيمين تفاعلاً ايجابياً معها .

واختتم الحشاش كلمته بأنه من اهم النصائح التي نتواجه بها الي قادة المركبات بالالتزام بقوانين المرور

قواعد السلامة

ومن جانبهم أعرب القائمون على شيفروليه الغانم للسيارات عن سعادتهم لرعاية المسيرة الصفراء هذا العام

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