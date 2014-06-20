أبرز التسريبات…..الآيفون 8 القادم يطرد المياه ويلغي الزر الأمامي

فلقد ظهر في عدد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي أن النسخة الثانية من “أبل واتش” مقاومة للمياه إلى ما يصل لعمق 50 متراً، ويمكنها طرد المياه من داخلها عبر الضغط على خاصية “سونيك” الموجودة في القائمة الرئيسية.

وتعتمد الميزة على تشغيل صوت بتردد محدد يتيح دفع قطرات الماء بقوة خارج مكبرات الصوت في الساعة، ويكفي بعد ذلك مسح الساعة بقطعة جافة للحفاظ على الهاتف، ولكن الغريب أن شركة أبل لم توفر هذه الميزة في هاتفي “آيفون 7″ و”آيفون 7 بلس” الذين طرحتهما في سبتمبر 2016، إذ أن النسختين تعدان فقط مقاومتين للماء، مع عدم وجود خاصية لطرد المياه من داخل الهاتف.

ووفقاً لحديث في إحدى مواقع التقنية، فإن الخاصية الجديدة ستمكن هاتف آيفون المقبل من طرد المياه، مما يسهم في الحفاظ عليه وتحسين الأداء الخاص به.

وفي حديث اخر أوضحت بعض التقارير الجديدة أن شاشة آيفون الجديد لن تحمل التغيير الأكثر إثارة في النسخة الجديدة من الهاتف، وإنما إضافة جديدة متعددة الوظائف. حيث أن “آيفون 8” الجديد سيشمل “موّصل ذكي”، مشابه للمشبك الثلاثي الموجود في جهاز آيباد برو، والذي يستخدم مع أجهزة الواقع الافتراضي.

وقد يستخدم الموّصل الذكي للشحن اللاسلكي، أو لربط أجهزة أخرى بالهاتف، وكانت تسريبات إعلامية سابقة قد أفادت أن الشركة كانت تجرب فكرة الموّصل الذكي في آيفون 7، لكنها قررت تأجيل الفكرة لاحقاً، وتتوالي الاخبار الخاصة بالتلفون الجديد لإرواء عطش المتابعين للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة، ولقد ذكر مؤخراً أن بعض الإشاعات المتداولة تقول أن التغيير في الشكل سيكون الأكبر في تاريخ آيفون، منذ إطلاقه قبل عشرة أعوام، حيث أن شركة أبل الأمريكية ستعتمد في هاتف “آيفون 8” المقبل على تقنية تصوير متقدمة جداً في الجهة الأمامية من الهاتف.