أبرز التسريبات…..الآيفون 8 القادم يطرد المياه ويلغي الزر الأمامي

ستطلق شركة أبل خاصية جديدة في هاتف آيفون 8، والذي من المتوقع طرحه في الأسواق في الربع الأخير من العام الجاري، تتمثل في طرد الماء من داخل الهاتف، وليس الاكتفاء بمقاومته لرذاذ الماء فقط، كما توفر في نسخة آيفون 7 و7بلس، وتعمل أبل على تطوير آلية الهاتف الجديد في مقاومته للماء، بشكل يمكنه من طرد كميات المياه التي قد تتسرب داخله، وذلك على غرار النسخة الثانية من “ساعة أبل”.
فلقد ظهر في عدد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي أن النسخة الثانية من “أبل واتش” مقاومة للمياه إلى ما يصل لعمق 50 متراً، ويمكنها طرد المياه من داخلها عبر الضغط على خاصية “سونيك” الموجودة في القائمة الرئيسية.
وتعتمد الميزة على تشغيل صوت بتردد محدد يتيح دفع قطرات الماء بقوة خارج مكبرات الصوت في الساعة، ويكفي بعد ذلك مسح الساعة بقطعة جافة للحفاظ على الهاتف، ولكن الغريب أن شركة أبل لم توفر هذه الميزة في هاتفي “آيفون 7″ و”آيفون 7 بلس” الذين طرحتهما في سبتمبر 2016، إذ أن النسختين تعدان فقط مقاومتين للماء، مع عدم وجود خاصية لطرد المياه من داخل الهاتف.
ووفقاً لحديث في إحدى مواقع التقنية، فإن الخاصية الجديدة ستمكن هاتف آيفون المقبل من طرد المياه، مما يسهم في الحفاظ عليه وتحسين الأداء الخاص به.
وفي حديث اخر أوضحت بعض التقارير الجديدة أن شاشة آيفون الجديد لن تحمل التغيير الأكثر إثارة في النسخة الجديدة من الهاتف، وإنما إضافة جديدة متعددة الوظائف. حيث أن “آيفون 8” الجديد سيشمل “موّصل ذكي”، مشابه للمشبك الثلاثي الموجود في جهاز آيباد برو، والذي يستخدم مع أجهزة الواقع الافتراضي.
وقد يستخدم الموّصل الذكي للشحن اللاسلكي، أو لربط أجهزة أخرى بالهاتف، وكانت تسريبات إعلامية سابقة قد أفادت أن الشركة كانت تجرب فكرة الموّصل الذكي في آيفون 7، لكنها قررت تأجيل الفكرة لاحقاً، وتتوالي الاخبار الخاصة بالتلفون الجديد لإرواء عطش المتابعين للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة، ولقد ذكر مؤخراً أن بعض الإشاعات المتداولة تقول أن التغيير في الشكل سيكون الأكبر في تاريخ آيفون، منذ إطلاقه قبل عشرة أعوام، حيث أن شركة أبل الأمريكية ستعتمد في هاتف “آيفون 8” المقبل على تقنية تصوير متقدمة جداً في الجهة الأمامية من الهاتف.
وهناك من أوضح إن أبل ستلغي الزر الرئيسي في الجهة الأمامية من الهاتف وسيتم الاعتماد على مستشعر البصمات الموجود داخله، وستعتمد على الكاميرا الجديدة في التعرف على المستخدم وتسجيل دخوله إلى الهاتف، لذلك اعتبرت مجلة “فوربس” هذه الميزة الأهم في الجهاز الجديد، وكان المحلل المالي مينغ-تشي كو بشركة كي جي آي سيكيورتيز، وهو مصدر موثوق لتسريبات أبل، قال إن الهاتف سيعتمد على كاميرا أمامية ثورية بالإضافة إلى جهاز للأشعة تحت الحمراء يقوم بإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد لوجه المستخدم، بالاعتماد على تقنيات شركة primesense التي استحوذت عليها أبل في وقت سابق، وأكد المحلل أن نظام الكاميرا الأمامية يتيح دمج تفاصيل عميقة في اللقطات مع الصور ثنائية الأبعاد لإنشاء مجسمات ثلاثية الأبعاد دقيقة للمستخدم، أو لالتقاط صور شخصية “سيلفي” ثلاثية الأبعاد. مما قد يستخدم في الألعاب التي يشغلها المستخدم على جهازه.
ومن المزايا المهمة أيضاً التي تتحدث عنها التسريبات الإعلامية أن آيفون الجديد سيعتمد على شاشة من الحافة إلى الحافة، وأخيراً يذكر أن أبل تعتزم الكشف عن آيفون 8، مع هاتفين آخرين، في وقت لاحق هذا العام، وهو الهاتف المنتظر أن يضم شاشة بقياس 5.8 بوصة والعديد من المزايا التي كشفتها التسريبات الإعلامية.
من ينتظر أيفون 8 ؟؟؟؟
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