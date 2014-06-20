أبرز معالم الإمارات والعالم تكتسي بالأخضر في اليوم الوطني الأيرلندي

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تتألق بعض أهمّ الصروح الفريدة حول العالم باللون الأخضر مجدداً للاحتفال باليوم الوطني في أيرلندا، وذلك في إطار المبادرة السنوية الثامنة لهيئة السياحة الأيرلندية لإضاءة أبرز المعالم العالمية باللون الأخضر.

وفي إطار هذه الاحتفالات العالمية، يتزين كلٌّ من فندق ’انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي‘ وبرج ’كيان‘ في مرسى دبي واستاد سوق دبي الحرة للتنس باللون الأخضر للمرة الأولى عام 2017، لينضمّوا إلى برج العرب جميرا الذي تتم إضاءته منذ عام 2011، وإلى فندق ’ياس فايسروي‘ الواقع على جزيرة ياس بإمارة أبوظبي الذي تتم إضاءته منذ عام 2016، لتحتفي هذه المعالم الشهيرة باليوم الوطني في أيرلندا.

وبذلت هيئة السياحة الأيرلندية قصارى جهدها هذا العام لإضاءة أشهر المواقع والمعالم السياحية في أرجاء العالم باللون الأخضر ضمن متجاوزةً النصف الأول من قيمة حملتها الترويجية البالغة 21.5 مليون يورو/ 15 مليون جنيه إسترليني، بهدف تعزيز مكانة السياحة الخارجية خلال عام 2017.

كما واشتملت قائمة المعالم الشهيرة التي انضمّت إلى الحملة هذا العام على: مركز التجارة العالمي1 ومبنى بلدية لندن وبرج هيرون في لندن وساحة كاتالونيا ونوافير شارع جران فيا في برشلونة وبئر سانت باتريك ’بوزو دي سان باتريسيو‘ في أورفيتو، إلى جانب معالم مدينة كوزنسا (منطقة كالابريا) الرئيسية الأربعة وقاعة المدينة في أنتويرب (أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو) ومبنى ’كلاث هول‘ في ايبرس وقلعة ماتسو في اليابان وجسر شاطىء غوانغ ان (جسر الألماس) في كوريا الجنوبية وتمثال وحيد القرن في حديقة نيروبي الوطنية، بالإضافة إلى طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في أديس أبابا. كما ستتحول السجادة الحمراء الشهيرة في مهرجان كان إلى ’سجادةٍ خضراء‘ بتاريخ 17 مارس.

وفي هذه المناسبة، صرّح نايل جيبونز، الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة الأيرلندية: “إنّها الدورة السنوية الثامنة للمبادرة العالمية التي أطلقتها هيئة السياحة الأيرلندية لإضاءة أبرز المعالم العالمية باللون الأخضر، ويسرني أن نشهد زيادةً مطردةً لعدد المعالم والمواقع المعروفة التي تودّ مشاركتنا والانضمام إلينا في احتفالات اليوم الوطني في أيرلندا”.

وإلى جانب مشاركة بعض أكبر وأبرز الأبنية والمعالم في الإمارات العربية المتحدة في هذه الحملة الرائدة، دعت هيئة السياحة الأيرلندية الجميع لعيش الروح الأيرلندية ومشاركة صورهم بملابس خضراء اللون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.