أيرلندا الساحرة أروع وجهات السفر في عام 2017

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أيرلندا بلاد ساحرة تستحقّ الزيارة فهي وجهة سياحية استثنائية لما تحمله من معالم طبيعية وتاريخية غاية في الروعة والإبهار، بدءاً من تاريخها العريق والممتدّ إلى 5 آلاف عام في منطقة الشرق القديم وحتى اختيارها لتكون مواقع تصوير مسلسل “جيم أوف ثرونز®” المذهلة بالإضافة إلى متابعة أفضل الاحتفالات على مستوى العالم بمناسبة اليوم الوطني في أيرلندا.

فقد كانت تجربةٌ مدهشة خاضها متابعو مسلسل “جيم أوف ثرونز®”، حيث سمحت لهم باتباع درب الغراب ذي الأعين الثلاثة المعروف في المسلسل الشهير وذلك في أراضي أيرلندا الشمالية الساحرة، حيث تحولت القلاع المتداعية والمناظر الطبيعية القديمة إلى مواقع تصوير خاصة بممالك “جيم أوف ثرونز®” السبعة.

كما تمّ الاستفادة من الغابات والجبال والسهول الخلابة في أيرلندا الشمالية كمواقع تصوير ضمن المشاهد الأكثر تميزاً في هذا العمل الرائع.

تستمرّ الرحلة الاستكشافية في هذه المواقع المذهلة أربعة أيام، تتخللها مجموعةٌ من التجارب والأنشطة المتميزة، مثل الرماية بالقوس والسهم والاحتفالات التقليدية ورحلات القوارب.

كما يعود تاريخ بعض المواقع الأثرية والمناظر الطبيعية في منطقة الشرق القديم العريقة في أيرلندا إلى ما يزيد عن 5 آلاف عام، مع ساحات يعود تاريخها إلى القرون الوسطى وآثار من حقبة ما قبل التاريخ وقلاع رائعة وقصور فاخرة تروي كلّ زاوية منها حكاية تاريخ عريق غني بالذكريات والمعاني والحِكم.

وتصحب هذه التجربة الفريدة محبي التاريخ برحلةٍ مفعمة بعبق الماضي الذي لا تزال أصداؤه تتردد حتى اليوم في الثقافة الأيرلندية.

وتعتبر احتفالات اليوم الوطني في أيرلندا الوقت الأجمل خلال العام، حيث يحتفي الأيرلنديون طوال يوم 17 مارس بارتداء اللون الأخضر المستوحى من نبتة الشامروك ذات الوريقات الثلاثة التي تعتبر الشعار القومي في البلاد.

كما تحتفل الجالية الأيرلندية في الكثير من المدن حول العالم بيوم ’سانت باتريك‘ فيرتدي الجميع إحدى التدرجات الأربعين للون الأخضر ويتمّ تسليط أضواءٍ خضراء على ما يزيد عن 180 صرحٍ عالمي فريد ضمن مبادرة هيئة السياحة الأيرلندية العالمية لإضاءة أبرز المعالم العالمية باللون الأخضر.

ويستمر مهرجان “سانت باتريك” لأربعة أيام متتالية، وهو مزيجٌ من الموسيقى التقليدية والرقصات والعروض المسرحية الحية في الشوارع وأكشاك المأكولات الشعبية.

إضافة إلى موكبٍ استعراضي رائع يقوده نخبةٌ من الفنانين الحائزين على العديد من الجوائز.

فهيئة السياحة الأيرلندية متأكدة أن من يختار أيرلندا كوجهة للسفر سيقضي وقت ممتع لا ينسى.