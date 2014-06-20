صحة

أعراض تنبىء عن نقص الحديد في الجسم

by سهام صالح
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أعراض تنبىء عن نقص الحديد في الجسم

لا يخفى على الجميع أهمية توفر معدن الحديد في جسم الإنسان لأنه المكون الأساسي لمادة الهيموغلويين الموجودة في خلايا الدم الحمراء والمسؤولة عن نقص الأوكسجين في كل الجسم، ونقصه واحد من أكثر المشكلات الصحية انتشاراً في العالم.

ويعاني من مشكلة نقص الحديد في الجسم نحو 30 في المئة من البشر، أي نحو ملياري شخص في العالم. ولكن لهذا المرض أعراض يجب معرفتها لتدارك المخاطر الصحية الكبيرة التي قدتترتب عليه

الأعراض

– زيادة في ضربات القلب

– دوخة، وضعف في الرؤية والشعور باختلال في توازن الجسم ومن ثم السقوط

– معاناة  من ضعف التركيز

– تساقط الشعر

– هشاشة الأظافر

– الحساسية للبرد.

– النعاس

  • أسباب وآثار نقص الحديد

السبب الأساسي في نقص الحديد يكمن في التغذية، . وللتأكد من وجود نقص في الحديد لا بد من إجراء فحوصات وعند  فحص الدم تقاس قيم أو معدلات مختلفة تعطي معلومات حول استقلاب الحديد.

ومن أهم هذه المعدلات معدل الهيموغلوبين، الذي يُكَوِّن في نخاع العظام وخلايا الدم الحمراء. واذا كانت المعدلات منخفضة تماماً، بما فيها معدل الهيموغلوبين.

فهذا يعني أن الجسم لا يمتص الحديد رغم توفره داخله بما يكفي، وهذا ما يعرف بـ “اضطراب الامتصاص.”

– السبب الآخر لنقص الحديد هو نزيف الدم. فالجسم يفقد الحديد مع أي نزيف ولو صغير.

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