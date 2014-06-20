إيفانكا ليست بحاجة الى شهرة ابيها الرئيس ترامب !

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محمد ناجي

بالطبع هي لا تنتظر الشهرة مثل تشيلسي كلينتون، ابنة المرشحة الديمقراطية الخاسرة للرئاسة الأميركية في الانتخابات الأخيرة، أو ساشا وماليا، ابنتي الرئيس الـ44 للولايات المتحدة الأميركية الذي شارفت ولايته على الانتهاء باراك أوباما، فهي مشهورة بالفعل وبشدة، حتى قبل أن يصبح أبوها الرئيس القادم لأكبر دولة في العالم.

إنها إيفانكا ترامب، ابنة دونالد ترامب، المرشح الجمهوري الذي أصبح بفوزه في الانتخابات الأميركية الأخيرة الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأميركية.

إيفانكا ماري ترامب، المولودة في 30 أكتوبر 1981، سيدة أعمال أميركية وعارضة أزياء سابقة. وهي ابنة المطور العقاري والرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب والعارضة السابقة إيفانا ترامب. وهي نائب الرئيس التنفيذي للتطوير والاستحواذات بشركة أبيها، مؤسسة ترامب، حيث يتركز عملها على مبادرات العقارات وإدارة الفنادق بالشركة.

إيفانكا ترامب خريجة كلية تجارة وارتون بجامعة بنسلفانيا حيث حصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد عام 2004. وتتحدث إيفانكا الإنجليزية والفرنسية ولديها إلمام بدائي، غير أخيها دونالد جونيور، بالتشيكية، اللغة الأم لأمها.

وقبل الانضمام إلى تجارة العائلة عملت إيفانكا ترامب لفترة قصيرة لدى شركة فوريست سيتي إنتربرايزس قبل أن تنضم في العام 2007 إلى مؤسسة دايناميك داياموند لبيع الماس وتصبح بعد ذلك صاحبة مؤسسة إيفانكا ترامب فاين جويلري، وهو خط للمجوهرات الماسية والذهبية المباعة في أول متجر يحمل اسمها في مانهاتن.

وفي نوفمبر 2011 انتقلت الى مجال تجارة بيع التجزئة من ماديسون أفنيو إلى شارع ميرسر في مساحة أكبر بحي سوهو الراقي. وإلى جانب الولايات المتحدة الأميركية فقد توسعت الماركة لتتواجد أيضاً في كندا والبحرين والكويت وقطر والسعودية والإمارات، وقد حضرت إيفانكا بالفعل إلى الكويت عام 2011 لتدشين خط مجوهراتها بالاشتراك مع مجموعة بهبهاني.

وترامب حالياً نائب الرئيس التنفيذي للتطوير والاستحواذات بمؤسسة ترامب.

ولإيفانكا خطها الخاص من مفردات الأناقة، بما في ذلك الملابس والحقائب والأحذية والأكسسوارات.

وعن العمل كعارضة فقد كان أول ظهور لها كفتاة غلاف على مجلة Seventeen عام 1997 قبل أن تسير على ممرات لعروض أزياء لأسماء مثل فيرساتشي، مارك باور وتييري موجلر كما قامت بعمل حملات إعلانية لماركات أخرى.

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