اكثر من نصف مليون مشاهد لكليب اغنية جنات “عايزة أقرب”

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فضيلة بودريش

حققت المطربة الشابة جنات، نجاحا باهرا خلال زمن قياسي من طرحها لأغنيتها الجديدة “عايزة أقرب” بالفيديو كليب، عبر تطبيق الأغاني الشهير أنغامي، حيث كانت مدرجة ضمن ألبومها الأخير “بنفس الكلام”،و تمكنت من تحقيق مشاهدة عالية تجاوزت النصف مليون. والملفت للانتباه أن جنات عرفت كيف تنوع في طلتها من خلال تغييرها ل “اللوك” واللباس عدة مرات في كليب واحد.

يمكن القول أن كليب جنات أبهر كل من شاهده، على اعتبار أن عدد المشاهدات المسجلة تجاوز النصف مليون خلال ثلاث ساعات فقط، علما أن هذا الكليب صور في لبنان، ولحن الأغنية تامر علي ومن كلمات تامر حسين ومن إخراج رندة علم، في أول تعاون بينها وبين جنات. وحاولت جنات أن تبرز موهبتها في التمثيل في ذات الفيديو كليب، لأنها قامت بتغيير اللوك الخاص بها عدة مرات.

يذكر أن المطربة الصاعدة جنات، تنحدر من المغرب وبدايتها كانت لأّل مرة في مسابقة غنائية بالمغرب، عبر برنامج “نجوم الغد” في عمر الثامنة، و فازت بالجائزة الأولى، وفي سن الخامسة عشر، شاركت في مهرجان ليالي دبي، وحازت على جائزة أفضل صوت غنائي في الوطن العربي عام 2000، لتتـلقى بعدها دعوة من السيدة رتيبة الحفني مديرة دار الأوبرا المصرية، للمشاركة في أحياء أحدى الحفلات بالمسرح الكبير، وكانت تلك المرة الأولى التي تقف فيها أمام الجمهور المصري، وعند تلك المحطة بدأ احترافها الحقيقي وانهالت عليها العروض.

تألقت جنات كثيرا بألبوم “اللي بيني وبينك” عام2006 وحصدت من خلاله على العديد من الجوائز، ثم واصلت نفس النجاح بالبوم حب امتلاك عام 2009، وحصدت من خلاله على أعلى نسبة مبيعات وعلى الجوائز كذلك.

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