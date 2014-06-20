جانيت جاكسون تستأنف جولاتها الغنائية في سبتمبر المقبل

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كشفت نجمة البوب العالمية جانيت جاكسون بعد طلاقها من رجل الأعمال القطري وسام المانع، عن استئنافها لجولاتها الفنية التي أرجأتها بفعل انشغالها بأسرتها وإنجابها، ومن المقرر أن تحي ما لا يقل عن 56 حفلة في أميركا الشمالية، قبل نهاية العام الجاري أي شهر سبتمبر المقبل.

لقد حرصت المطربة العالمية جانيت جاكسون على إخبار جمهورها عن برنامجها الفني، عبر رسالة وجهتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى معجبيها، حيث اغتنمت الفرصة لتؤكد خبر طلاقها من زوجها القطري، حيث أوضحت تقول في هذا السياق: “..نعم انفصلت عن زوجي.. نحن أمام المحاكم والباقي بين يدي الله..”، لكن ومع ذلك لم تخف عذوبة تجربة الأمومة التي أسعدتها كثيراً، وقالت أنها سوف تعود إلى فنها من خلال المشاركة في إحياء ما لا يقل عن 56 حفلة في أميركا الشمالية قبل نهاية عام 2017.

ولم تخف نجمة البوب الأمريكية والعالمية العديد من التفاصيل حول جديد حياتها الفنية، حيث أشارت إلى أن تسمية الجولة من المنتظر أن يتغير، لأنه في البداية كان سيحمل اسم “آنبرايكابل” تماماً مثل عنوان ألبومها الذي صدر عام 2015 ويعد الأول منذ وفاة شقيقها سنة 2009، ليأخذ تسمية “ستايت أوف ذي وورلد” أي “حالة العالم”..علماً أن أغاني الألبوم تناولت مواضيع تهم الناس والعالم وتتطرق إلى الحب. ونشرت المطربة عبارة مفعمة بالشكر والعرفان لجمهورها: “..أود شكركم على صبركم ودعمكم لي طوال هذه السنوات..”. الجدير بالإشارة فإنه من المقرر أن تعود النجمة جانيت إلى المسرح يوم 7سبتمبر المقبل، بينما نهاية الجولة ستكون في أتلانتا شهر ديسمبر القادم.

وكانت الشقيقة الصغرى للنجم العالمي مايكل جاكسون، قد أجلت جميع مواعيدها الفنية في شهر مارس 2016، حيث تفرغت لبناء بيتها ثم جاء حملها وإنجابها لطفلها الوحيد عيسى، لكن علاقتها الزوجية لم تستمر وحصل الانفصال.