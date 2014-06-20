تفاصيل بنود اتفاق الطليقين جانيت جاكسون ووسام المانع

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تناولت العديد من الصحف العالمية خبر مفاده أن المطربة الأمريكية الشهيرة جانيت جاكسون، قد انفصلت عن زوجها رجل الأعمال القطري وسام المانع، بالرغم من الانسجام والتوافق الذي شهدته علاقتهما قبل وبعد ولادة ابنهما الوحيد “عيسى” شهر يناير الماضي، علماً أن عمر العلاقة بينهما خمس سنوات حيث التقيا عام 2012.

لم ينفي الطرفان خبر الطلاق ولم يؤكدانه..وفي حالة إثبات هذا الخبر..فماهي أسباب هذا التباعد خاصة أن علاقتهما أثمرت خلال الأشهر القليلة ميلاد طفلهما الأول؟

تداولت العديد من المواقع الإخبارية نقلاً عن جريدة عالمية تصريح مصدر مقرب من محيط عائلة جاكسون، تضمن أن المطربة العالمية جانيت بررت دوافع الانفصال بكون الرابطة الزوجية لا تسير بالشكل الجيد، لذلك اتفقت مع زوجها على الانفصال، دون أن تقدم المزيد من التوضيحات حول طبيعة المشاكل والعوائق التي تعكر صفو حياتهما المشتركة.

وذهب المصدر الإعلامي الأول الذي كان له السبق في نشر المعلومة إلى تقديم بعض التفاصيل من بينها الاتفاق الذي جرى بين الطليقين، بأن يؤخذ بعين الاعتبار أن لكل طرف حياته الخاصة، أي يقصد بذلك حياتهما العملية التي ينشغلان فيها، كذلك تعاهدهما على البقاء كأبويين جيدين لطفلهما عيسى على أن يكون تحت حضانة الأم جانيت بلندن.

وكانت الفنانة العالمية جانيت جاكسون، التي أنجبت مطلع العام الجاري طفلاً وعمرها 50 خريفاً، قد ألغت جولة فنية كبيرة خلال سنة 2016 كان من المقرر أن تقدم فيها ما لا يقل عن 36 عرضاً فنياً عبر العالم، وجاء ذلك من أجل التفرغ لحياتها الزوجية والتحضير لاستقبال ابنها الأول.