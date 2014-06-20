طلاق جانيت جاكسون يكلف زوجها القطري 250 مليون دولار

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ذكرت العديد من المصادر الإعلامية أن النجمة العالمية جانيت جاكسون انفصلت عن زوجها الملياردير القطري وسام المانع.

وأكد موقع PAGESIX الشهير أن الخلافات بدأت بين الزوجين منذ وقت طويل، حيث رضخت جاكسون لجميع مطالب زوجها، لكنها لم تعد قادرة على الرضوخ أكثر وخاصة بعد إنجاب ابنهما عيسى المانع.

وبحسب الموقع فقد تحملت جاكسون تعنت زوجها كثيراً وكانت تظن أن الطفل القادم سوف يساعد على تلطيف الأجواء بينهما، إلا أن ذلك لم يحدث ومن ثم وقع الطلاق.

وبالنسبة للتنازلات التي قدمتها جاكسون كي تستمر الحياة فقد ذكر الموقع أنها بدأت منذ ان طلب منها الزوج الاحتفال بليلة زواج بسيطة والاقتصار على حضور الأهل والمقربين فقط.

ويتابع الموقع كذلك بأن جانيت جاكسون تقبلت الزي الإسلامي الذي فرضه عليها الزوج طوال فترة الحمل وتخلت عن ملابسها المفضلة.

ومن ضمن التنازلات أيضاً أنها توقفت عن تقديم الأغاني الراقصة بناء على طلب من زوجها لدرجة أنها شعرت بأنها تختفي من عالم الغناء، كما ذكر الموقع أنها ضاقت ذرعاً من رفض زوجها لاستقبال أفراد عائلتها في المنزل ولم تعد تطيق العيش معه.

وقد حكم وسام المانع على زوجته جانيت جاكسون بالامتناع عن إرضاع صغيرهما في الأماكن العامة.

كل هذه المضايقات كانت تتقبلها من أجل خاطر قدوم مولودها ولكن شيئاً لم يتغير ومن ثم طلبت الطلاق.

وذكر المصدر أنها ربما تطلب 250 مليون دولار من أموال زوجها بعد الطلاق على أقل تقدير.