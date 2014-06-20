جانيت جاكسون تنتظر مولودا من زوجها العربي في عمر الخمسين

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فضيلة بودريش

كشفت مؤخر المطربة جانيت جاكسون، الشقيقة الصغرى لأسطورة الغناء مايكل جاكسن، عن حملها لأول أطفالها في سن الـ 50 من زوجها الملياردير القطري وسام المانع، وشكرت جانيت في تصريح صحفي الله على نعمته.

بعد أن روج الكثير حول إمكانية حمل جانيت جاكسون، خاصة عندما قامت بإلغاء جميع حفلاتها لأسباب شخصية، خرجت جاكسون عن صمتها وقدمت تصريحا لمجلة PEOPLE الأمريكية، معلنة بصراحة أنها تنتظر مولودها الأول من زوجها الملياردير القطري وسام المانع، ولم تخف سعادتها الكبيرة، حيث لم تترد في أن يلتقط لها صورة ببطنها المنتفخ، لتؤكد للجميع بأنها بالفعل حامل والخبر ليس مجرد إشاعة، واغتنمت الفرصة لتقدم امتنانها وشكرها لله بعبارة: “.. نشكر الله على نعمته..”.

يذكر أنه منذ شهر افريل الماضي، بدأت العديد من الإشاعات تنتشر بسرعة، عقب تأجيل جانيت لجولتها الغنائية Unbreakable، وبررت ذلك آنذاك بأنها ستحاول التركيز على بناء أسرة، رفقة زوجها وسام المانع.

ونشرت جاكسون فيديو لجمهورها عبرTwitter لتفسر سبب إلغاء الجولة قائلة: “..حدث تغيير مفاجئ، اعتقدت أنه من المهم أن تكونوا أول من يعلم، أنا وزوجي نخطط لعائلتنا، لذلك علينا أن نؤجل الجولة الغنائية..”

يذكر أنه التقطت عدسات المصورين بعض الصور مؤخرا، لجانيت داخل متجر لمستلزمات بيع الأطفال بلندن. وقامت جاكسون بتأجيل جولتها من أجل استعادة صحتها بعد عملية جراحية، رفضت الخوض في طبيعتها، ونفت بشدة أن تكون مصابة بداء السرطان.

الجدير بالاشارة فإن جانيت جاكسون، الشقيقة الصغرى لمايكل جاكسون، كانت قد احتفلت بعيد ميلادها الخمسين بتاريخ16 مايو الماضي، علما أنها تزوجت من المليونير القطري وسام المانع عام 2012، وأكدت خبر الزواج في عام 2013، وبالنسبة إليها يعد الزواج الثالث في حياتها.

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