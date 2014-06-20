جانيت جاكسون تنجب “عيسى” من زوجها القطري

شارك

احتفلت الأخت الصغرى لنجم البوب العالمي مايكل جاكسون بقدوم طفلها الأول بالأمس الثالث من يناير 2017. كانت جانيت جاكسون قد أعلنت في شهر أكتوبر من العام الماضي أنها في الثلث الأخير من الحمل من زوجها القطري وسام المانع، وأنها تسعى إلى تأسيس أسرة ولذلك اعتذرت عن العديد من الأعمال التي عرضت عليها آنذاك.

ومن المعروف أنها ارتبطت برجل الأعمال القطري وسام المانع عام 2012. وفي بيان مقتضب ذكر مدير أعمال جاكسون أن المغنية الأمريكيىة والبالغة من العمر 50 عاما قد وضعت مولودها الأول بالأمس لكنه لم يذكر مكان الولادة والذي يرجح أن يكون بأمريكا.

كما ذكر الناطق أن الزوجين قد اختارا اسم “عيسى” للمولود الجديد، كما أكد أن النجمة العالمية في حالة صحية جيدة ولا تعاني من أي متاعب صحية بعد الولادة.

نالت جانيت جاكسون شهرة واسعة منذ بداية التسعينات وحققت بعض أعمالها نجاحاً لا ينسى وخاصة ألبومات مثل “كنترول”و”جانيت جاكسون ريذم ناشن” والذي جمع بين البوب والراب.