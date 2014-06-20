جنات: لدي تنازل يثبت ملكيتي لأغنية “إلي بيني وبينك” التي أداها عمرو دياب

شارك

كشفت النجمة المغربية “جنات” أن أغنية “إلي بيني وبينك” هي مفتاح شعبيتها في مصر حيث حققت من خلالها نجاحاً كبيراً، وقد تحدثت لأول مرة عن الجدل الذي خلقته الأغنية بسبب تسريب تسجيل لهذه الأغنية بصوت الفنان “عمرو دياب” مشيرة إلى أن الأخير ساهم بشكل كبير في انتشارها.

وأردفت “جنات” التي حلت ضيفة على برنامج “تع اشرب شاي”، أنها تحوز ملكية أغنية “اللي بيني وبينك” ولديها تنازل من كاتبها وملحنها، مضيفة أن “عمرو دياب” قد يكون وضع صوته عليها ليرى مدى ملاءمة صوته مع الأغنية، والدليل أنه لم يطرحها في ألبوماته، وبالتالي تم تسريب التسجيل.

إلى ذلك، كشفت “جنات” أنها كانت متخوفة من طرح أغنية “حبيبي على نياتو” التي صاغ كلماتها الشاعر “بهاء الدين محمد” ولحنها “محمد الصاوي”، حيث سجلت الأغنية وانتظرت لأكثر من 6 أشهر قبل أن تقرر طرحها خاصة وأن كلماتها كانت غريبة ولون لم يتعود عليه جمهورها.