مفاوضات مع جنات للمشاركة في مهرجان قرطاج التونسي

شارك

علمت “اليقظة” من مصادر مطلعة، أن مفاوضات جارية بين القائمين على مهرجان قرطاج التونسي وإدارة الفنانة المغربية “جنات”، للوصول إلى اتفاق مشاركة الأخيرة ضمن فعاليات الدورة الــ 53 المنتظر تنظيمها ما بين 27 يوليو و15 أغسطس 2017.

ذات المصادر كشفت أن “جنات” قد تشارك في مهرجان قرطاج للمرة الأولى إلى جانب مواطنها “حاتم عمور”، إضافة إلى إمكانية مشاركتها في مهرجانات تونسية أخرى خلال الصيف المقبل.

وكانت أجندة النجمة المغربية غنية منذ بداية السنة الجارية، حيث أحيت حفلات عدة خاصة بمصر كما ساهمت في عدة نشاطات خيرية وفنية.