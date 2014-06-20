ارتفاع عدد طلبة الإمارات الدارسين في الجامعات اليابانية بنسبة 107%

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سهام صالح

أطلق مركز اليابان للتعاون الدولي ممثلاً بمكتب التطوير التعليمي في العاصمة أبوظبي معرضه التعليمي تحت عنوان “الدراسة في اليابان ” بأبوظبي في هيئة المنطقة الإعلامية (Twofour54 Lime Green )،وذلك لمدة أربعة أيام من 18 وحتى نوفمبر 21 تشرين الثاني 2016،جنباً إلى جنب مع مجموعة من النشاطات الثقافية المتعددة، وسيحضر هذا الحدث البارز ألمع الجامعات اليابانية الرائدة ،سعياً منهم إلى تزويد الطلاب المحتملين وأولياء أمورهم بالمعلومات التفصيلية عن البرامج الأكاديمية التي توفرها لهم وتضم أسماء الجامعات المشاركة كلاً من جامعة توهوكو، ناغويا، ريتسوميكان وجامعة آسيا باسيفيك.

ويهدف هذا المعرض التعليمي إلى تعزيز مكانة اليابان كوجهة رائدة للدراسة وبالأخص للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يبحثون عن مؤهلات جامعية معترف بها دولياً وضمن معايير عالمية

حيث تتيح لهم اليابان قائمة من الخبرات والتجارب والجامعات العريقة مع بيئة تزخر بحفاوة الترحيب والأمان وتلائم جميع الطلبة على أختلاف أذواقهم .

من جانب آخر تشير الأرقام إلى إن أعداد الطلاب الدوليين في المؤسسات التعليمية في اليابان يزداد عاماً بعد عام ووفقاً لأحدث الإحصاءات المسجلة فقد وصل العدد إلى 208,379 ألف طالباً اختاروا الدراسة في اليابان للعام الحالي بزيادة قدرها 13.2% مقارنةً مع 2014 بينما بلغ عدد الطلاب الشرق أوسطيين 1,450 طالبا في 2015 بارتفاع نسبته 13.2% بالنظر إلى 2014

وفي ذات السياق حقق الطلاب الإماراتيين الملتحقين بالجامعات اليابانية ارتفاعاً ملحوظاً في 2015 حيث وصلت نسبة زيادتهم إلى 107 % في حين بلغ عددهم 207 طالباً

وبهذه المناسبة تحدث السيد توكويا كاناموري ،مدير مكتب مركز اليابان للتعاون الدولي في أبوظبي قائلاً: أن اليابان ترحب على الدوام بالطلاب من الشرق الأوسط ودولة الإمارات العربية المتحدة من أجل مواصلة تعليمهم العالي في شتى التخصصات،وتزويدهم أيضاً بالتدريب الأكاديمي المتميز ومناهج التدريس المحترفة مع تقديم بعض المنح الدراسية،فضلاً حلقات واسعة من النشاطات الثقافية والترفيهية المتنوعة ،وأوضح كاناموري بأن هذا المزيج من الإمتيازات يتناغم مع أجواءٍ تسودها الاحترام،المحبة والرعاية الآمنة ،كما أعرب كاناموري عن سعادته لرؤية الإقبال المتزايد للطلاب الإماراتيين ،وعزمهم لانتقاء اليابان للدارسة فيها،ونوه إلى إننا نشجع الطلبة من الإمارات لاستكمال دراستهم في بلادنا ،وندعم هذا الاتجاه على أكمل وجه .

وأشار كاناموري في خضم حديثه بأن جامعتي ناغويا وتوهوكو تملكان أفضل كورسات تعليمية في تخصص هندسة الطيران على الصعيد الدولي موضحا بأن جامعة ناغويا حصدت 6 جوائز نوبل وواحدة في حوزة جامعة توهوكو.بينما تخرج في الأونة الأخيرة عدد من الطلاب الإماراتيين من جامعة ريتسوميكان وآسيا باسيفيك.وسوف تعرض الجامعات المشاركة مقترحاتها الدراسية باللغتين اليابانية والانجليزية

وسيحظى المدعون من الطلاب وذويهم والضيوف خلال أيام “الدراسة في اليابان ” المزمع عقده في أبوظبي بتجارب مراسم شرب الشاي الياباني، ارتداء الكيمونو تنسيق الزهور وطريقة الطباعة على الخشب.

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