هل فرق النجم جاريد ليتو بين أنجلينا جولى وبراد بيت؟!

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روجت مصادر إعلامية فنية عالمية لخبر مفاده أن النجمة الأمريكية صاحبة الشهرة العالمية أنجلينا جولي، تربطها علاقة حب قوية بالنجم العالمي جاريد ليتو، بل وتكن له مشاعراً خاصة، حتى عندما كانت مرتبطة من النجم العالمي براد بيت وقبل انفصالها عنه، هذا ما فتح الباب لإثارة العديد من الاستفهامات حول الدوافع الحقيقية للنجمين أنجيلينا وبراد بيت..فهل يكون فعلاً النجم جاريد ليتو من فرق بينهما ولو بطريقة غير مباشرة؟

أفاد موقع hollywoodlife نقلاً عما أسماه بالمصدر المقرب من محيط النجمة العالمية “أنجلينا”، أن زوجها السابق براد بيت، تشاجر معها عدة مرات بسبب جاريد ليتو، وكانت تثير غضبه عندما تتحدث عن هذا الفنان أو تبدي إعجابها الكبير وذهولها بموهبته الفذة أو تعبر عن حبها الصادق له.

وكانت أنجيلينا جولي حسب ما كشف عنه ذات الموقع الإعلامي العالمي قد بعثت لصديقها “جاريد” سيناريو منذ نحو سنتين لكن من دون علم زوجها براد بيت وخفية عنه.

وكانت أنجلينا قد ربطتها علاقة حب مميزة وقوية دامت للعديد من السنوات بطليقها السابق براد بيت وتوجت هذه العلاقة بالزواج واقترنت منه سنة 2014، وكانت النجمة العاشقة قد تذرعت عند طلبها الطلاق من براد بحجة تعرض أطفالها لمعاملة سيئة من طرف والدهم، حيث كان قد نشب شجار بين براد وابنهما مادوكس على متن طائرة خاصة شهر نوفمبر الماضى، وكانت المحكمة قد رفضت طلبه المتعلق بالحضانة المشتركة.. فهل تكشف الأيام المقبلة عن علاقة حب قوية بين النجمين أنجيلينا وجاريد؟