أعمال يقوم بها الأهل تثير غيرة الطفل

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علينا أن نعرف أن الغيرة إحدى المشاعر الإنسانية الطبيعية عند الإنسان بصورة عامة وعند الطفل بصورة خاصة الطفل وعلى الأهل أن يتقبلوها لأنها حقيقة واقعة ولكن يجب عليهم عدم السماح بتطورها لأنها تصبح خطرة على شخصية الطفل حين يكبر لذلك سنقدم في السطور التالية الأسباب التي تدفع الطفل للغيرة حتى يتحاشاها الأهل كذلك سبل التعامل مع الغيرة عنده.

أهم أسباب الغيرة

1- عدم إحساس الطفل بالأمان، والسبب في ذلك أن الطفل يريد أن يشعر بأنه مهم بالنسبة لوالديه وأنهما يحبانه.

2- الغيرة من المولود الجديد: وخاصة إذا توجهت الأم برعايتها واهتمامها الشديد للصغير وأهملت الطفل الكبير،

3- المقارنة بين الأخوة: المقارنة التي تقوم على أساس الذكاء أو التحصيل الدراسي أو التفوق أو الجمال أو البنية القوية،

4- الغيرة عند الأطفال المعاقين جسدياً: تظهر الغيرة عند الطفل المعاق لأنه يشعر بالحرمان بما يتمتع به أخوته من بنية سليمة

5- العقاب الجسدي: عقاب الطفل الجسدي بالضرب إذا أظهر غيرته نحو أخيه يزيد لديه مشاعر الغيرة السلبية والتي تظهر على شكل عداء نحوه.

علاج الغيرة :

1- هدوء الأجواء الأسرية والبعد عن المشاكل والخلافات.

2- مراعاة مبدأ الفروق بين الأطفال وتقديرر كل طفل على حدة وعدم المقارنة أو المفاضلة بين أخ وآخر.

3- إشعار الطفل بقيمته ومكانته فىى الأسرة والمدرسة وبين الزملاء.

4- تعويد الطفل على أن يشاركه غيره فىى حب الآخرين.

5- تعويد الطفل على المنافسة الشريفةة بروح رياضية تجاه الآخرين.

وأخيراً لا بدّ من القول: إن الأطفال هم أساس المجتمع وتبدأ تربيتهم وتكوين شخصيتهم السوية من داخل الأسرة ، وحتى نحافظ على توافقهم النفسي والاجتماعي يجب علينا أن نتفادى تكريس المظاهر السلبية في نفوسهم مثل العدوان والخجل والغيرة لأن الابتعاد عن أسباب المرض خير من علاجه.

ويبقى حضن الأم الدافئ الحنون الذي لا يخذل الطفل مهما كبر هو ملاذه الأول والأخير والذي يتعامل مع مشكلاته النفسية والاجتماعية التي تواجهه، ويدعمه للتغلب على كل أشكال القلق والخوف وضعف الثقة بالنفس عنده، بما يزيد من فرص النجاح ويقلل من خبرات الفشل، وينمي القدرة على التعاون الاجتماعي بينه وبين أقرانه ومحبتهم.