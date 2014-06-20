جيني إسبر تجري عملية جراحية في لبنان

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من المقرر أن تخضع الممثلة السورية الحسناء جيني إسبر، لعملية جراحية دقيقة في كتفها، عقب تعرضها لحادث سير شهر أكتوبر الماضي، والذي منعها من المشاركة في أعمال فنية جديدة، ويبدو أن العملية الجراحية لا تشكل أي خطر على صحة الفنانة، التي قامت بالإعلان عن الخبر لجمهورها، وحرصت على منحه التفاصيل بخصوص تاريخ العملية، والذي يتزامن مع عيد المرأة المصادف الثامن من مارس.

تدخل اليوم الأربعاء الممثلة المتألقة جيني إسبر أحد مستشفيات لبنان، لإجراء عملية جراحية، لذا قررت أن تقتصر مشاركتها في عملين فنيين، علماً أنها تقمصت دور البطولة في مسلسل “هواجس عابرة” للمخرج مهند قطيش، وظهرت في حلقة واحدة من مسلسل “شبابيك” مع المخرج سامر برقاوي، وتظهر جيني إسبر في مسلسل “الرابوص”، الذي يعرض هذه الأيام عبر شاشة “أبو ظبي دراما”، ويعد عملاً درامياً من نوع الرعب، حيث يعتبر الأول من نوعه في الوطن العربي، وقد ألف قصة هذا العمل سعيد حناوي وأخرجه إياد نحاس، بينما تولى إنتاجه شركة “زوى”، ويتناول هذا المسلسل قصصاً تسلط الضوء على الأشباح والجن، وكانت جيني قد اعتذرت عن المشاركة في 5 مسلسلات، ويتعلق الأمر بكل من : “سنة أولى زواج” و”جيران” و”جنان نسوان” وإلى جانب “وردة شامية” و”كعب عالي”.

ولم تخف الفنانة إسبر عن تأهبها عقب العملية الجراحية للسفر نحو الإمارات العربية، من أجل المشاركة في مسرحية تحمل عنوان “باي باي”، وبالتحديد في إمارة الشارقة.