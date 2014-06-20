إطلالة جينفر آنستون في الأوسكار ب 10 ملايين دولار

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ظهرت الممثلة الأمريكية جينفر آنستون، التي تبلغ من العمر 48 عاماً في حفل توزيع جوائز الأوسكار، الذي احتضنته مدينة لوس أنجلوس بداية الأسبوع، بمجوهرات ماسية لا تقل قيمتها عن10.7 مليون دولار أمريكي، وهذا ما فتح الباب إلى تسجيل العديد من التعليقات، التي مفادها أن جينفر بوزن العشرة ملايين ووصفت إطلالتها بالموفقة.

لقد نجحت النجمة جينفر آنستون بأسر الأنظار وخطف الإعجاب بأناقتها المذهلة، رغم أنها لم تكن مرشحة لنيل جائزة الأوسكار، لكنها حظيت بالاهتمام وحركت أقلام وعدسات الإعلاميين نحوها بعد ظهورها بمجوهرات ماسية، لا تقل قيمتها عن ال 10.7 مليون دولار أمريكي، حيث انتقت أقراطاً من تصميم لوراين شوارتز بقيمة 9.5 مليون دولار أمريكي، علماً أن وزنها 100 قيراط كون القطع المرصعة فيها من الزمرد، وتزينت جينفر بخاتم “غولكوندا” وقيمته لا تقل عن 1.2 مليون دولار بوزن 20 قيراط، كما أن آنستون أطلت بفستان لا يقل جودة وفخامة عن مجوهراتها، بعد أن فضلت انتقائه من مجموعة فيرساتشي، فجاءت إطلالتها دون مبالغة الأغلى والأعلى تكلفة مقارنة بباقي الفنانات لدى ظهورهن على بساط السجادة الحمراء.

يذكر أن الممثلة الأمريكية جينفر آنستون، تنتمي إلى عائلة فنية لأن جدها الممثل اليوناني تيللي سافالاس ووالدتها كانت عارضة أزياء وممثلة في نفس الوقت، ووالدها مغني أوبرالي، ساعدها جمالها الجذاب وموهبتها في التألق، وتمكنت من التحول إلى نجمة تلفزيونية كبيرة بعد تقمصها دور شخصية “ريتشيل جرين” الفتاة الثرية المدللة، التي قررت ترك الثراء وراء ظهرها والعمل نادلة في مقهى في المسلسل الشهير فريندز، انطلقت في عالم الفن في سن صغيرة، أي بعد انتقالها إلى نادي الدراما التابع لمدرسة رودولف ستينر في عمر ال 11عاما.

ودرست التمثيل في نيويورك وبدايتها كانت من الإعلانات التجارية والمسرحيات.