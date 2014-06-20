هل ..هذا هو الزوج المستقبلي للنجمة جنيفر لورانس؟

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فضيلة بودريش

يبدو أن الممثلة الأمريكية الشهيرة جنيفر لورانس التي تبلغ من العمر 26 ربيعا، تعيش قصة حب كبيرة، مع المخرج الأمريكي دارين أروفسكي، الذي يكبرها بـ21 عاما، يرشح أن تتوج بالارتباط الرسمي خلال الأشهر القليلة المقبلة، في ظل الانجذاب الكبير الحاص ل بين الطرفين، ومحاولة كل منهما إخفاء الأمر وإبقاء لقاءاتهما في السر، وبعيدا عن عدسات الكاميرات وأقلام الإعلاميين.

وأكدت صحيفة ديلي ميل، واستنادا إلى مصدر مقرب من النجمة العالمية لورانس، أنها تتواعد مع المخرج دارين أروفسكي ، الذي يبلغ من العمر 47 عاما ولديه شهرة معتبرة، علما أن مصور “الباباراتزي” تمكن من رصد الثنائي ونجح في التقاط صورة لهما، أثناء تواجدهما في أحد المطاعم لتناول وجبة الغداء، بالرغم من الجهود التي بذلتها النجمة والمخرج لإبقاء علاقتهما في الخفاء.

جاء التقارب بين النجمة العالمية والمخرج عقب عملهما سويا في مشروع فيلم جديد، وكان المخرج قد خص الممثلة بالاهتمام والعناية، وقدم لها كل المساعدة والدعم لتبرز وتتميز في الدور، الذي تتقمص شخصيته ويعد دارين أروفسكي الرجل الثاني في حياة “جنيفر”، كونها كانت مرتبطة بالمطرب البريطاني كريس مارتن، حيث عاشت معه قصة حب قصيرة خلال السنة الماضية لم تدم أزيد من 4 أشهر فقط. في حين المخرج كان مرتبطا بالممثلة البريطانية راشيل وايز، منذ عام 2005 وانفصلا سنة2010، وأنجب منها ابنهما”هنري” الذي يبلغ 10 سنوات. وتوصف لورانس بانها الممثلة الامريكية الشابة الموهوبة.

قدمت لورانس الدورالرئيسي الأول في مسلسل الكوميديا The Bill Engvall Show من عام 2007 إلى غاية 2009، و تمكنت من خلال دورها في فيلم Winter’s Bone في 2010، للترشح لجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة، و نالت جائزة غولدن غلوب وجائزة ستالايت وفي رصيدها كذلك جائزة الروح المستقلة وجائزة نقابة ممثلي الشاشة لأفضل ممثلة.

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