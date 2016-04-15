قبلة جنيفر لوبيز تنسف زواج مارك أنتوني

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فضيلة بودريش

إنها القبلة القنبلة التي حلت الرابطة الزوجية، بين مارك أنتوني وزوجته عارضة الأزياء شانون دي ليما، حيث انفصلا بعد زواج دام عامين، بسبب إقدام مارك أنتوني على تقبيل مطلقته السابقة جينفر لوبيز، خلال حفل جوائز “جرامي اللاتيني”، الذي أقيم في 17 نوفمبر الجاري حيث قام بتقبيلها عندما كانت تتأهب لتسليمه الجائزة.

انقلب كل شيء على رأسه ، بعد تلك القبلة والتي جاءت بعد فراقهما عن بعض منذ خمس سنوات غير أن بعض المصادر مازالت لم تؤكد بعد إن كانت القبلة، التي طبعها أنتوني على خد مطلقته السابقة جينفر، فعلا الشرارة التي أحرقت عشه الزوجي، علما أن جنيفر لوبيز كانت قد دعمت أنتوني في حفل جوائز جرامي اللاتيني، من خلال مشاركته الغناء على المسرح، قبل أن تسلم له جائزة شخصية العام وتقبله بناء على طلب الجمهور، الذي ظل يهتف beso beso، أي “قبلة قبلة”، قبل أن يتسلم مارك جائزته، وقبلها قدما معا أغنية جميلة تناولت قصة امرأة تتوسل لحبيبها أن ينسى كل شي عنها، أي كل ما تعلق باسمها وشكلها وعنوان بيتها، كونها تعودت على الحياة بعيدة عنه.

وكانت مجلة Us الأمريكية قد انفردت بنشر خبر طلاق الزوجين أنتوني و عارضة الأزياء الفنزويلية شانون بعد عامين من الزواج، علما أن أنتوني الذي يبلغ من العمر 48عاما، كان قد تزوج من عارضة الأزياء الفنزويلية البالغة من العمر 28 عاما، في حفل زفاف رومانسي في شهر نوفمبر 2014 بجمهورية الدومنيكان، وذلك بعد عامين على بدء مواعدتهما أي في 2012، بينما انفصلت لوبيز مؤخرا عن حبيبها الراقص كاسبر سمارت، ويروج في الوقت الحالي أن تلك القبلة مقدمة لتعاون فني وقد يتطور الأمر الى أكثر من ذلك.

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