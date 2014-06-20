كبار المطربين العرب سيحيون حفلات مهرجان “جرش” في دورته 32

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أقرت اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون، برنامج المهرجان للعام الحالي الذي تنطلق فعاليات دورته الثانية والثلاثين تحت الرعاية الملكية الاردنية في الـ 20 من يوليو المقبل وتستمر لغاية 30 من الشهر نفسه في مدينة جرش الأثرية في الأردن.

وكشف المهرجان عن قائمة للمغنين الذين سيحيون ليالي دورته الثانية والثلاثين والتي تبدأ مع المغنيتين الأردنيتين ديانا كرزون ونداء شرارة.

وتبدأ سلسلة الحفلات مع وائل كفوري في 21 يوليو، نانسي عجرم في 22 يوليو، ونوال الزغبي في 26 يوليو.

وسيحيي المطرب المصري أمير الغناء العربي هاني شاكر حفلة على المسرح الجنوبي بمدينة جرش الأثرية شمال المملكة في 24 يوليو.

وتتواصل الحفلات مع راغب علامة وفارس كرم ووليد توفيق على التوالي أيام 27 و28 و29 يوليو.

وكانت إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون وقعت مطلع هذا الأسبوع اتفاقية بث حصري مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية لفعاليات الدورة القادمة.

يذكر أن مهرجان جرش تأسس في العام 1983 ويقدم سنوياً عروضاً فلكلورية محلية وعربية وحفلات موسيقية كما يجذب إليه كبار الفنانين العرب ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة الأردنية، وتوقف على مدى تاريخه لمرة واحدة عام 2008 قبل أن يعود ليستأنف من جديد في 2011.