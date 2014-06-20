النجمة العالمية جيسي جيه تغني في مول الإمارات

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يستضيف مول الإمارات، التابع لماجد الفطيم، نجمة الغناء العالمية جيسي جيه التي ستقدّم مجموعة من أجمل أغانيها في فعالية “عرض الأزياء الموسيقي” التي تقام ضمن “مهرجان دبي للتسوّق” وتجمع فعالية “عرض الأزياء الموسيقي” التي تشارك بها الفنانة العالمية الشهيرة بين الأزياء والترفيه، وتتواصل على مدار يومين لتقدم عرض أزياء حصري لعلامة “إتوال لا بوتيك” مع حفل مباشر للفنانة جيسي جيه بأداء صوتي مبهر.

وسيحظى خمسة من متابعي ومحبي الفنانة والمؤلفة الموهوبة بفرصة لقاء النجمة من خلال المشاركة في المسابقة التي طرحت على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز.

ويشهد الامارات ، عرض أزياء آخر بمشاركة مجموعة من علامات الأزياء العالمية في المركز، تتضمن لا مارتينا، ورايس، وبليونير، وإرمانو سكيرفينو، حيث تقدم من خلاله أحدث المجموعات الموسمية. بالإضافة إلى ذلك تستضيف مجموعة مختارة من علامات الأزياء في المركز أنشطة متنوعة ضمن المتاجر تشمل عروضًا ترويجية خاصة.

وفي تصريح له، قال حسين موسى، المدير التنفيذي لدى مول الإمارات: “نحن سعداء في مول الإمارات باستضافة واحدة من أبرز النجوم في عالم الغناء لتقديم عرض فني مباشر ضمن فعالية “عرض الأزياء”

وقد حظيت فعالية عروض الأزياء الترفيهية (Fashiontainment) المفهوم الإبداعي المبتكر من مول الإمارات الذي يجمع بين الموسيقى والأزياء بجائزة مجلس مراكز تسوق الشرق الأوسط عام 2016: “تأتي مشاركة الفنانة جيسي جيه المرتقبة في مول الإمارات تأكيدًا على التزامنا با ستضافة أرقى الفعاليات والأنشطة ذات المستوى العالمي، لتقديم تجارب وفرص فريدة لا تتكرر، وذلك تماشيًا مع رؤيتنا التي نسعى من خلالها إلى منح كافة زوارنا لحظات لا تنسى كل يوم”.

وستقدم المغنية العالمية جيسي جيه مجموعة من أجمل أغانيها المعروفة والتي حققت المراكز الأولى على مستوى العالم مثل “Price Tag”، و”Bang Bang”، و”Who You Are”.