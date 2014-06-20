جت سمارتر تكشف عن توجهات عالم السفر الخاص لعام 2017

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كشفت شركة “جت سمارتر”، المشغلة للتطبيق المتخصص بحجوزات الطائرات الخاصة من خلال الهواتف الذكية، عن أهم التوجهات لعام 2017 في عالم السفر الخاص والمترف.

ومنذ تأسيسها، تواصل “جت سمارتر” في إحداث ثورة في عالم الطيران الخاص من خلال توسيع شبكتها وتلبية متطلبات السوق العالمية لتصل إلى هدفٍ واحد؛ وهو جعل قطاع السفر الخاص في متناول الجميع.

ويكمن سر نجاح جت سمارتر في الأسواق الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي في تطوير خطة مدروسة واستخدام التكنولوجيا المبتكرة في بيئة اقتصادية إيجابية، لتوفير تجربة سفر عبر طائرات خاصة حصرية ومن دون عناء.

وبما أن الاقتصاد العالمي في تحوّل سريع ومضطرد، يستعد قطاع السفر الخاص لتلبية النمو المتوقع في الإقبال على هذا النوع من السفر، بما في ذلك- مشغلو ومؤجرو الطائرات الخاصة، وكذلك صالات المطارات السفر الخاص. ولا تقتصر الاستعدادات على جانب السفر المترف فقط، ولكن تتوسع أيضاً لتضم السفر للأعمال التي تتطلب السرعة والكثير من الترددات.

وفي عام 2017 سيكون هناك توجه لتلبية التجارب المتفردة والخاصة للمسافرين على متن الطائرات الخاصة. وتعد جودة الخدمة المقدمة للمسافرين العامل الأساسي الذي يفصل بين شركات الطيران الفاخرة وغيرها.

كما سيقوم المسافرون بتخطيط سفرهم من وقت مبكر مع التركيز على المشغلين اللذين يربطون بين وجهات السفر المختلفة.

وجهة واحدة لا تكفي

لقد ولّت من دون رجعة الأيام التي كان يقضي المسافر فيها عطلته في وجهة واحدة فقط. لقد أصبح هواة السفر والسياحة من العرب اليوم يفضّلون السفر إلى أكثر من وجهة سياحية وقضاء عطلات أطول. لأنهم يعلمون أن كل وجهة تقدم تجربة ثقافية وترفيهية مختلفة لزائريها. ومن جهته، قال بيتروسوف: “يريد المسافرون اليوم قضاء عطلاتهم في أكثر من وجهة سياحية ليحصلوا على كل ما تقدمه الوجهات المختلفة من تجارب متنوعة كجزء من عطلة واحدة طويلة.” على سبيل المثال، يدمج المسافرون بين التجارب التي تقدمها المعالم السياحية في مدينة دبي من ناطحات السحاب إلى الجزر الإصطناعية وبين التجارب التي تقدمها تلال الشاي الخضراء في سريلانكا في عطلة واحدة.

يتمتع أعضاء جت سمارتر بالكثير من المزايا التي تمنحهم الفرصة لحجز رحلات سفرهم في ثوانٍ معدودة طوال العام. وتتوفر قائمة واسعة من رحلات ’جت شتل‘ لأعضاء جت سمارتر تشمل أهم الوجهات العالمية والخليجية، بما في ذلك دبي والرياض وجدة والكويت.

حيث يمكن للأعضاء حجز مقاعدهم مجاناً على رحلات ’جت شتل‘هذا وقد أطلقت شركة جت سمارتر مؤخراً خدمة مميزة وجديدة الى قائمة التطبيق تمكن المسافرين المشتركين من دول الخليج من إضافة رحلاتهم الجديدة الخاصة بهم أو “Create Your Own JetShuttle” كما يمكن للأعضاء تأجير طائرة خاصة بهم من خلال خدمة ’جت تشارتر.‘

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