جت سمارتر تكشف عن أغرب طلبات الأثرياء والمشاهير على متن رحلاتها

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حصري لمجلة اليقظة – سهام صالح

تختلف طقوس السفر لدى المشاهير والنجوم عن الأناس العاديين فكثير منهم يستقل طائرة خاصة ويقضون أوقاتهم على متن الطائرة بأسلوب خاص بل لهم طلبات تعد غريبة وغير مألوفة وهذا ما كشفت عنه جت سمارتر، الشركة المشغلة للتطبيق المتخصص بحجوزات الطائرات الخاصة من خلال الهواتف الذكية، فقد أفصحت الشركة عن أغرب خمسة طلبات من قبل المسافرين في منطقة الخليج العربي

*خطوبة من عالم الخيال

لقد لعبت جت سمارتر دور مالك الحب في الماضي واحتفلت بخطوبة رائعة فاخرة ومبتكرة. فقد طلب أحد عملاء جت سمارتر التحليق بطائرة خاصة فوق الكثبان الرملية في صحراء شبه الجزيرة العربية الخلابة كما طلب من موظفي جت سمارتر أن يهيؤوا له أجواء البداوة العربية الأصلية على متن الرحلة. وهذا ما تم فعله! فقد حولت جت سمارتر الطائرة الخاصة إلى بساط يتماشى مع أجواء ألف ليلة وليلة في السماء. وكون العروس من هولندا، قامت جت سمارتر باستيراد أزهار الزنبق ً من هولندا لإضفاء جو حالم لهذه الخطوبة الرومانسية. وكان التحليق فوق الرمال الذهبية خلال فترة شروق الشمس بداية جميلة لرحلة زوجية أبدية

“اذكر القط يأتيك وهو ينط”

قام مدير الأعمال في جت سمارتر بترتيب طائرة خاصة لنقل أربع قطط على متن إحدى رحلات جت سمارتر اشتاقت إليهم السيدة التي ترعاهم وطلبت من جت سمارت إحضارهم لها في عطلة نهاية الأسبوع حيث هي كانت مسافرة.وطلبت وضع وسادات من قماش الساتان الفاخر لتجلس قططها عليهن خلال الرحلة.

غنيلي شوي شوي

أرادت مغنية طموحة الحصول على مصدر إلهام لالبومها الجديد بطريقة فريدة من نوعها. واستخدمت المغنية تطبيق جت سمارتر لحجز طائرة من أجل البحث عن إلهامها من ارتفاع 30 ألف قدماً فوق الارض.

طلبات الطعام الخاصة

أراد مسافرا كبيراً في السن من المسافرين الذواقة أن تحضر له جت سمارت على متن طائرته الخاصة التي استأجرها طباخ سوشي من مطعمه المفضل لتلبية توقه للطعام الطازج خلال رحلته، وبالفعل قام الطباخ بتحضيره طازجا وهو في الأجواء

محمية الطيور

قام أحد عملاء جت سمارتر بحجز طائرة خاصة وطلب تزيين أجوائها بطابع استوائي قبل العطلة الاستوائية التي قام بتخطيطها مع عائلته. وملئت جت سمارتر مقاعد رحلتها بالببغاوات النادرة، وطائر الوريكيتس ذو الألوان الخلابة كما تم حجز مقاعد للقائمين على تقديم الرعاية الخاصة للطيور

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