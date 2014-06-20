افتتاح معرض “كورلوف” للمجوهرات الثمينة بجدة

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تصوير- ارجوان اسكندر

شهدت مدينة جدة افتتاح معرض “كورلوف” للمجوهرات الثمينة بحضور القنصل الفرنسي بجدة ورئيس مجموعة تمر أيمن تمر، والسيد بسام أزاكير الشريك لـ “كورلوف”، ومصممة الأزياء السعودية ريم الفيصل الشريك الاستراتيجي، ونخبة من وجهاء المجتمع والإعلام ومشاهير التواصل الاجتماعي، كما حلت مقدمة برنامج “ستايل” على قناة mbc ألين وطفى ضيفة شرف حفل الافتتاح.

وتحدثت ريم الفيصل مصممة الأزياء عن مشاركتها بتصميم فستان “مارياج لو ماري” الذي استغرق تنفيذه 300 ساعة من التقنية اليديوية والجهود الفنية، و14 ياردة من التفته الفرنسية و 15 بكرة من خيوط الحرير و200 بكرة من خيوط الشك الحريري.

تقول الفيصل، استخدمت 1800 غرام من خامات السوارفيسكي والخرز اليباني والاليء ليتلائم الفستان مع فكرة “كورلوف” التي تستهدف عروس الطبقة المخملية.

وبمناسبة الافتتاح تم عرض مجموعة جديدة من “كورلوف” تضم الألماس و المجوهرات والساعات التي لا ترتبط بالزمان أو المكان والمشغولة بالذهب الأصفر أو الأبيض والتي رسمت مع عرق اللؤلؤ والماس اللذين رصعا شعارها المزدوج K.

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