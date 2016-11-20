خطة مذهلة للحصول على الرشاقة من مدربة نجوم هوليود

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إذا كنتم مستعدين للسيطرة على حياتكم، وفقدان الوزن من أجل مظهر وصحة أفضل فعليكم متابعة نصائح مدربة اللياقة البدنية لنجوم هوليود جيليان مايكلز Jillian Michaels التي ستقدم لكم في السطور التالية خلاصة خبراتها في كيفية الحصول على الرشاقة والصحة الأفضل .

تقول جيليان

ضع أهدافك واسأل نفسك لماذا تريد إنقاص وزنك؟ فالخطوة الحيوية الأولى نحو فقدان الوزن بنجاح هي العقل، فإذا كنت تريد استعادة صحتك والثقة بنفسك، أو تكون نموذجاً يحتذى به، أو تريد أن ترتدي ملابسك القديمة مرة أخرى!! فطالما هناك جواب إذن لديك هدف تسعى لتحقيقه.

ابعد الأصوات السلبية عن ذهنك، فلا تتردد ولا تقلل من شأن نفسك أو تشك بقوة إرادتك، فكر بإيجابية وبأنك تستحق الأفضل وبأنك ستعيش حياة صحية، وسيفخر كل من حولك بإنجازك.

سيطر على نوعية وجباتك، فإليك هذه الطريقة السهلة للتأكد من تناولك كمية مناسبة من المواد الغذائية، تناول الكربوهيدرات بحجم قبضة اليد، والبروتين حول حجم راحة يدك، والخضار ما يقرب من اثنين من الأيدي، أما الدهون الصحية فبحجم الإبهام.

حدد وجبات المطاعم، أي ما تريد تناوله قبل ذهابك للمطعم واترك القائمة حتى لا تحصل على مغريات أنت في غنى عنها، كما يمكنك إخبار النادل بطبخ الطعام بطريقة معينة وعدم استخدام القشدة والأجبان وغيرها من الكماليات المليئة بالدهون.

عد السعرات الحرارية كما تعد المال، ما أكلته من طعام وماحرقته في التمرين، فإذا حصلت على عدد أقل من السعرات كافئ نفسك بقطعة حلوى أو أيسكريم بحسب كمية السعرات الباقية.