أيقونة الكوميديا “الماسك” جيم كاري يصدم جمهوره

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كان أول دور يقوم به جيم كاري عام 1981 في فيلم (Rubberface) وقام بعدها بتمثيل العديد من الأدوار الصغيرة في أفلام مثل (Once Bitten) و(Peggy sue got married) إلى أن أحرز أول دور رئيسي له في فيلم (Ace Ventura: Pet Detective) عام 1994 وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً. وبعدها توالت أدواره الناجحة في أفلام مثل (The Mask) و(Dumb and Dumber).

وفي عام 1998 حصل جيم كاري على جائزة الغولدن غلوب عن دوره في فيلم (The Truman Show) ومن ثم في عام 1999 حصل جيم كاري على جائزة الغولدن غلوب مرة أخرى عن دوره في فيلم (Man on the Moon).

ورغم هذا التاريخ الفني الحافل إلا أن النجم العالمي جيم كاري نشر صورة له على حسابه بموقع تويتر بمناسبة عيد الفصح، وهي الصورة التي كانت صادمة جداً لجمهوره، حيث تفاجأ الجميع بحالة العجز التي وصل لها كاري رغم أن عمره 55 عاماً فقط.

ولقد ظهر أيقونة الكوميديا جيم كاري في الصورة -55 عاماً- بشعر طويل ولحية كثيفة وغير مهتم بشكله كما عود متابعيه، مما دفع جمهوره للتعليق على مظهره، مؤكدين أن مظهره بدا عليه الشيخوخة والكبر في السن، كما نشر أحد المستخدمين تغريدة قال فيها: “كان علي النظر إلى الصورة لمدة خمس دقائق قبل أن يدرك عقلي أنه جيم كاري”، وعلق آخر: “لا أستطيع التعرف عليك!”.

وتأتي هذه الصورة بعدما أصبحت حياة النجم العالمي تحت الأضواء خاصة بعد انتحار صديقته السابقة كاثريونا وايت في شهر سبتمبر 2015، ومعركته القضائية مع الدعوى التي رفعتها عائلة الضحية ضده متهمة إياه بالقتل غير المشروع، رغم أن كاري لم يتواجد مع حبيبته في ذلك اليوم، بحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني.

ويعتقد البعض أن هذه الصورة تبين حالة التوتر والضغط التي يعيشها النجم بعد وفاة حبيبته والقضية التي تلاحقه، حيث قارن معجبيه هذه الصورة بالصورة التي التقطت للثنائي في مايو 2015، حيث ظهر جيم بلحية مماثلة ولكن مع الفارق الكبير في الشكل.

كما أنه في يناير من هذا العام، وأثناء ترويجه لفيلمه “I’m Dying Up Here” في كاليفورنيا، شوهد كاري بنفس اللحية والشعر الطويل.

جديراً بالذكر أن حادث وفاة كاثريونا وايت، 30 عاماً، وقع في الـ28 من سبتمبر لعام 2015 جراء تعاطيها جرعة زائدة من المخدرات، وكشف تقرير السموم عن وجود أربعة أدوية ضمن وصفتها الطبية؛ مزيج من المسكنات وحاصرات بيتا وحبوب منومة، لذلك أعلن مكتب مقاطعة لوس أنجلوس رسمياً في يوليو أن كاثريونا أقدمت على الانتحار، ورفع مايك بيرتون، زوج كاثريونا وايت، الدعوى ضد جيم كاري، متهماً إياه بحيازته عقاقير غير مشروعة قدمها لكاثريونا قبل وفاتها.

ورداً على هذه الاتهامات، صرح جيم: “لن أقبل هذه المحاولة الجبانة لاستغلالي أو استغلال المرأة التي أحببتها .. هناك مشاكل كانت قد حدثت معها قبل أن ألتقى بها، وللأسف فإن نهايتها المفجعة كانت خارجة عن إرادة أي أحد، آمل حقاً أن يكف الناس قريباً عن محاولة تحقيق مكاسب من ذلك وأن يدعوها ترقد فى سلام”.