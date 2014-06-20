ساعة مبتكرة بشكل بانورامي لكوكب الأرض

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أصبحت آلة الوقت جيوفيزيك Geophysic العصرية من جيجر لوكولتر Jaeger-LeCoultre مجموعة قائمة بحد ذاتهاهذا العام بفضل النجاح المنقطع النظير عند إطلاقها في 2015 بساعة وحيدة على نطاق محدود تستهدف المتحمسين لنسخة العام 1958 الأصلية حيث طرحت دار جيجر مفهوم الـTrue Second والـUniversal Time المبتكر في هذه الساعة العام الماضي.

ففي نسخة معرض الصالون الدولي للساعات الراقية للعام 2017 أضافت الشركة السويسرية العريقة قطعة أخرى للمجموعة المستلهمة من تراث الماضي: الـ”جيوفيزيك توربيلون يونيفرسال تايم” Geophysic Tourbillon Universal Time.

فالطراز الجديد الذي يقتصر على 100 قطعة فقط يمثل للمرة الأولى قيام دار جيجر لوكولتر بالجمع بين التوربيلون الطائر flying tourbillon ووظيفة التوقيت العالمي من خلال ساعة الـ”جيوفيزيك يونيفرسال تايم” Geophysic Universal Time ؛ وقد تم ابتكار آلية حركة جديدة تماماً في الدار لهذه القطعة “جيجر لوكولتر كاليبر 948” Jaeger-LeCoultre Caliber 948

حيث يبلغ مقاس الغلاف 43,5 مم وهو مصنوع من البلاتين بكرستال صفير مقبب يعطي منظراً بانورامياً يمثل كوكب الأرض في زاوية 360 درجة عند النظر إليه من الفضاء حيث يوجد هذا المنظر على قرص الساعة، وفي هذا المنظر الرائع للكوكب تتحرك القارات عبر القرص المركزي كل 24 ساعة بينما يدور التوربيون الطائر في فتحته عند الساعة الرابعة تماماً، حول نفسه وحول القرص.

ويظهر التوربيون من دون قنطرة تحمل قفصه فيبدو وكأنه يسبح في الفضاء فوق الأرض مثل قمر صناعي زمني، وما يخطف الأبصار فيه بشكل لافت الدوران السريع لعجلة توازن الجيرولاب Gyrolab وهو اختراع حصري للتوربيونات المصنوعة من قبل جيجر لوكولتر، ومشهور بشكل مرساة الساعة وهو الشعار الخاص بشركة جيجر لوكولتر.

وعلى الرغم من إطلالتها الديكورية الغنية وتعقيداتها الميكانيكية فقد حرص مصممو ساعة Geophysic Tourbillon Universal Time على أن تكون قراءة الوقت سهلة فيها وذلك بالاستعانة بخامة مضيئة مستخدمة في النقاط الدائرية على شفة القرص وعلى أطراف عقربي الساعات والدقائق اللذين يتخذان شكل السيف. ظهر الغلاف مصنوع من الصفير كما أن الياقوتات والمحويات زرقاء اللون تخطف الأبصار، أما سعر الساعة فيبلغ 145 ألف دولار أميركي.