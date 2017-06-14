6 وظائف في طريقها للإختفاء قريباً

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بحسب العديد من الدراسات الاقتصادية فالعالم مقبل على اختفاء بعض الوظائف الموجودة حالياً، ويرجع السبب في ذلك إلى وجود البدائل الأسرع والأوفر من حيث التكلفة المادية، وخلال السنوات الخمس القادمة سوف يبدأ العالم في الاستغناء عن هذه الوظائف كبداية يتبعها المزيد من المهن الأخرى:

الكاشير

قريباً سوف يكون بإمكان الزبائن التوجه إلى ماكينات الكاشير الذكية بعد الانتهاء من التسوق، هذه الماكينات تعمل تلقائياً دون أي تدخل بشري. يقوم المتسوق بتمرير المشتريات على الماكينة ثم يظهر السعر على الشاشة وعليه أن يضع الأموال في صندوق معد خصيصاً لذلك. معظم المتاجر اليابانية تعمل حالياً بهذه الماكينات وينتظر تعميمها في جميع بلدان العالم.

موظف التسويق عبر الهاتف

لم يعد التليفون الأرضي بنفس الأهمية التي كان عليها في الماضي، وبخصوص مهنة التسويق عبر الهاتف فقد ظهرت العديد من الطرق الأفضل والأسرع والأوفر.

حيث يحتل التسويق غبر مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت ومن خلال الايميل منزلة متقدمة، وقريباً سوف تتفوق هذه الوسائل لتقضي على مهنة موظف التسويق عبر الهاتف نهائياً.

موظف حجز تذاكر الطيران

يمكن لأي شخص الآن الدخول على المواقع الرسمية لشركات الطيران العالمية ومن ثم القيام بحجز تذكرته بنفسه في دقائق معدودة.

وفي هذه الحالة تكون التذاكر أقل سعراً حيث يوفر العميل الربح الذي تتقاضاه شركات السفريات، مما لا شك فيه أن هذه الطريقة سوف تصبح ضرورة وليست رفاهية خلال السنوات القليلة الماضية.

سائق التاكسي

في الكثير من دول العالم يعتمد السكان حالياً على طريقة جديدة في التنقلات اليومية، ونقصد هنا استخدام التطبيقات المختلفة لطلب سيارة خاصة.

شركة أوبر كانت الرائدة في هذه الفكرة والتي تقوم على الاتفاق مع العديد من أصحاب السيارات (لا يعملون بمهنة سائق) والذين يعملون في مهن مختلفة ابتداءاً من الطبيب والمهندس والمدرس وحتى العامل البسيط، المهم أن يكون لديه سيارة خاصة. يتم تحميل تطبيق على أجهزة الهاتف الذكية.

الشخص الذي يحتاج إلى سيارة يدخل على التطبيق ومن ثم يتصل بأقرب سيارة إليه لتصله في دقائق معدودة.

وظائف خاصة بالنشر والطباعة

في القريب العاجل سوف تسيطر الصحافة الالكترونية لتقضي تماماً على وظائف النشر والطباعة الورقية وكل ما يتصل بها.

وشهدت السنوات الماضية إغلاق عدد كبير من الصحف الورقية أو تحويلها إلى صحف إلكترونية لتواكب روخ العصر.

موظفي البريد

منذ بداية العمل على جهاز الفاكس توقع الجميع اختفاء مهنة البريد نهائياً، لكن ظلت مشكلة انتقال النسخ الورقية الأصلية، ومع بداية استخدام البريد الالكتروني بدأ التراجع في الاعتماد على مكاتب البريد في كل أنحاء العالم، والأن يتم الاستغناء التدريجي عن هذه المهنة العريقة لا سيما مع ظهور البرامج والتطبيقات الالكترونية التي تنسخ الصور الأصلية كما هي مهما ابتعدت المسافات.

هناك مهن أخرى عديدة في طريقها إلى الزوال مثل النادل الذي يقدم الطعام في المطاعم وغيرها من الوظائف التي ستقضي عليها التكنولوجيا قريباً.