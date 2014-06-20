نجم المصارعة الحرة “جون سينا” يخطب حبيبته وسط الحلبة أمام 75 ألف متفرج

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في حدث وصف بالأسطوري، قرر نجم المصارعة الحرة وهوليوود “جون سينا” أن يفاجأ حبيبته بخطبتها لكن بطريقة لا تصدق، حيث خيل لكل من تابع المشهد من جمهور عريض، أنه بصدد تصوير لقطة من عمل فني، على اعتبار أنه اختار من شدة حبه لها طريقة طلب يدها للزواج منحنياً على ركبتيه وسط الحلبة، أي خلال مشاركته في النسخة الـ 33 لمهرجان “ريسلمانيا”.

اندهش الجمهور الذي تابع “جون سينا” في الحلبة هذا اليوم والذي قدر عدده بنحو ال75 ألف متفرج، من الطريقة التي تقدم بها إلى خطبة حبيبته “نيكي بيلا”، حيث انحنى على ركبتيه راكعاً، وخرج عن صمته كاشفاً عن مشاعره القوية والجياشة اتجاهها، حيث سألها بتعطش.. إن كانت توافق على الزواج منه، ولم تتردد “نيكي بيلا” في الجهر بصوت مرتفع عن موافقتها على الفور والفرحة تغمر قلبها، وانفجرت القاعة بالتصفيق وتعالت هتافات الجمهور المتابع المهنأ والمعجب، بشكل أشعل القاعة وجعل هذه اللحظات بالفعل أسطورية.

وكان المصارع الشهير صاحب الجمهور الكبير “جون سينا”، قد ارتبط بحبيبته “نيكي بيلا” منذ سنة 2012، حيث يذكر أنه يشاركها في برنامجها الواقعي، الذي يحمل عنوان Total Bellas، الذي يبث على قناة E ذات الطابع الترفيهي، والذي يتطرق إلى تفاصيل يومياتهما معاً، بالإضافة إلى يوميات شقيقتها التوأم “بري بيلا” وزوجها المصارع المعتزل “دانييل برايان”.