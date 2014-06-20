أحسن وجه سينمائي على الإطلاق …..جوني ديب الأغنى في العالم

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يلقب بأسطورة السينما في هوليوود، عمر مساره الفني تعدى الثلاثة عقود كاملة من العطاء، انطلق في بداية حياته الفنية كعازف ل”القيثار، ومن بعد ذلك خاض مغامرة التمثيل وصار الأعلى أجرا في هولييود، بل وفي العالم بأسره.. إنه الممثل الأمريكي من أصول ألمانية جون كريستوفر ديب، الذي ما زال يصنف كأحد أهم وأحسن وجه سينمائي على الإطلاق، واحترف إلى جانب التمثيل مهمة الإنتاج وحقق إيرادات كبيرة لشركات الإنتاج التي تعاون معها.

اعتبرت مجلة “فوربس” أن النجم الأمريكي الشهير جوني ديب، يعد الممثل الأعلى أجرا ضمن قائمة نجوم هوليوود لعام 2016، علما أنه حصد هذا اللقب خلال السنة الماضية كذلك، بفضل دوره في فيلم “أليس ثرو ذا لوكينغ غلاس”، الذي حقق إيرادات عالية، ناهزت حدود ال 77 مليون دولار في الولايات المتحدة ، بينما بلغت الإيرادات على مستوى العالم مستوى قياسيا بنحو 300 مليون دولار، بينما قدرت ميزانية هذا الفيلم الناجح، بحوالي 170 مليون دولار.

وكان هذا النجم الموهوب، قد حقق لمنتجي آخر أفلامه الثلاثة، مبالغ ضخمة لم تقل عن سقف 2.8 مليون دولار، بعد تسويقها عبر العالم، ومن الأسماء التي تم ترتيبها في قائمة الممثلين الأغلى في العالم، احتل النجم ويل سميث المرتبة الثانية، والمرتبة الثالثة عادت إلى الممثل تشانينغ تاتوم ثم جاء كل من وويل فيريل وجورج كلوني وأدام ساندلر ومارك واهلبرغ وليوناردو ديكابريو وجوليا روبرتس، في المراتب التي تليها

يذكر أن النجم جوني ديب، يشتهر بعشقه للأعمال الخيرية، التي لا ينقطع عن تقديمها، ومن أهمها تبرعه بمبلغ 2 مليون دولار لصالح إحدى المستشفيات الكائنة في لندن، ويعرف بحبه الكبير للأطفال و يحرص باستمرار على إدخال الفرحة إلى قلوبهم.