النجم الغريب الاطوار جوني ديب يدخل عالم السحر

شارك

وكالات

يدخل الممثل الأميركي الشهير والغريب الاطوار جوني ديب،عالم السحر من خلال مشاركته في الجزء الثاني من فيلم (فانتاستيك بيستس آند وير تو فايند ذيم)، للمؤلفة جيه.كيه. رولينج، صاحبة سلسلة كتب (هاري بوتر)، والذي سيطلق سلسلة أفلام جديدة لرولينج.

وسيعرض الجزء الثاني في عام 2018 بعد طرح أول أفلام السلسلة هذا الشهر، والذي سيكون للممثل جون ديب ظهور خاص به.

وقالت رولينج مؤلفة الفيلم، إن (فانتاستيك بيستس) سيكون الفيلم الأول في سلسلة جديدة من خمسة أفلام عن عالم السحرة الذي تسبر أغواره.

الجدير بالذكر، أن سلسلة كتب (هاري بوتر) السبعة باعت أكثر من 450 مليون نسخة في أنحاء العالم وحصدت سلسلة الأفلام التي اختتمت في عام 2011 بفيلم (هاري بوتر آند ذا ديثلي هالوز) أكثر من سبعة مليارات دولار في شباك التذاكر حول العالم.

كما أن ديب كان بطل سلسلة أفلام (قراصنة الكاريبي) التي تنتجها ديزني ويلعب فيها دور القرصان جاك سبارو وكذلك فيلم (أليس في بلاد العجائب) الذي يلعب فيه دور ماد هاتر (صانع القبعات المجنون). وهو مشهور بتقديم شخصيات غريبة الأطوار ولا يمكن التنبؤ بسلوكياته التي دائما ما تكون خارجة عن المألوف.

شارك

Comments

comments