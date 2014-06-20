جسور ملكية تكافح الجوع حول العالم من دبي

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أقامت الحركة الفنية العالمية «جسور ملكية»،والتي تضم فنانين من عدد من العائلات الملكية والحاكمة من مختلف أنحاء العالم، أول معرض ومزاد عام في دبي بفندق «ريتز كارلتون – مركز دبي المالي العالمي» برعاية «آرت بحرين» وبدعم من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية.

ويفخر منظمو النسخة الأولى من المعرض والمزاد بالإعلان عن التبرع بريع عائدات المزاد لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بهدف رفد جهود المنظمة الدولية لمكافحة الجوع حول العالم.

وتنظم «جسور ملكية» معرضها العام الأول من نوعه بعنوان «تقارُب»، الذي يضمن أحد عشر عملاً فنياً مختاراً لفنانين من العائلات الملكية والأُسر الحاكمة من حول العالم، من بينهم الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، المؤسّس المشارك لـ «جسور ملكية»، والشيخ الدكتور حسن بن محمد بن علي آل ثاني، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريم الفيصل آل سعود.

وفي الوقت الذي تعكس فيه هذه المجموعة الاستثنائية والمتنوعة من الأعمال الفنية المعاصرة أشكال تعبيرية مختلفة، سيقوم الفنانون المشاركون بالتبرع بهذه الأعمال ليتم بعد ذلك بيعها في مزاد خيري من قبل دار المزادات العالمية «كريستيز» بهدف جمع الدعم والتبرعات لصالح «برنامج الأغذية العالمي».

وبهذه المناسبة، قال الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، المؤسّس المشارك لـ«جسور ملكية»: “نحن سعداء بهذه الفرصة المميزة لدعم منظمة إنسانية دولية كبرنامج الأغذية العالمي في الوقت الذي أصبح الجوع في عدد من بلدان هذا الجزء من العالم مسألة ملحّة.

ونحن سعداء أيضاً لاستضافة معرض «جسور ملكية» الأول ليضم أعمال فنانين من حول العالم. ونحن مهتمون بالإسهام في رفد الجهود العالمية المبذولة لمواجهة تحدٍ يقضّ مضجع الكثيرين، إقليمياً وعالمياً، حيث تُحتِم علينا إنسانيتنا تقديم حلول مبتكرة للتغلب على التحديات الاجتماعية بعيدة الأمد”.

من جانبه، قال عبد الله الوردات، ممثل ومدير مكتب «برنامج الأغذية العالمي» في دول مجلس التعاون الخليجي: “إن القضاء على الجوع في عصرنا هذا أمر ممكن، إلا أنه وللأسف جهودنا وحدنا لا تكفي لفعل ذلك.

ولطالما أتاحت الفنون فرصة كبيرة لتشجيع الجمهور لتضافر الجهود النبيلة مع جهود المنظمة العالمية للقضاء على الجوع، إذ أن المجتمعات الصحية التي تعيش حياة كريمة يمكن أن تستفيد من إمكانياتها الكبيرة لصالح وفائدة البشرية.

نحن ممتنون وشاكرون جداً لهؤلاء الفنانين على دعمهم وكرمهم، كما نشكر كل من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، وآرت بحرين، وجسور ملكية على جهودهم الكبيرة التي تضافرت لزيادة الوعي توفير الدعم الذي نحن بأمس الحاجة إليه لتحقيق هذه الغاية والقضاء على الجوع والفقر حول العالم”.

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